Manche. Manifestation contre le concert de Jean-Luc Lahaye à l'Agrion et sécurité renforcée : la polémique ne faiblit pas

"Je confirme que le concert de Jean-Luc Lahaye, prévu le samedi 26 avril 2025, est maintenu", entame Hervé Février, le gérant de la boîte de nuit l'Agrion, dans un long message posté sur les réseaux sociaux, ce mardi 22 avril. Ce message est publié en réponse à une manifestation contre la venue du chanteur à Ver, près de Gavray, qui a eu lieu le week-end précédant l'événement, samedi 19 avril.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nous Toutes Manche (50) (@noustoutes_manche)

Depuis l'annonce du concert, la polémique ne faiblit pas dans la Manche. D'un côté, le gérant défend la venue du chanteur, soutenu par une partie du public, et de l'autre des collectifs féministes et de protection de l'enfance, notamment Nous Toutes Manche et Mouv'Enfants, cherchent à la faire interdire. Lors de la manifestation du samedi 19 avril, un texte, présenté comme écrit par Romane, une des plaignantes, a été lu. "Rien de ce que vous avancez ne correspond à la réalité. Quand on est ignorant, on reste silencieux", a-t-il été déclaré pendant la manifestation à l'attention du gérant, comme le montrent des vidéos de Nous Toutes Manche. Ces associations ne souhaitent pas que le chanteur, mis en examen par la justice sous le chef d'accusation de viol sur mineur, puisse se produire.

• A lire aussi. Manche. "On ne veut pas de prédateurs dans nos campagnes" : la venue de Jean-Luc Lahaye crée une controverse

"Je tiens à réaffirmer clairement mon soutien aux victimes de violences sexuelles — contrairement à ce que certains groupes féministes radicaux ont tenté de faire croire, en diffusant sciemment des informations erronées dans le but de nuire", précise Hervé Février, le gérant de l'Agrion. Il dénonce ensuite la manifestation : "Ce genre d'action ne relève plus du militantisme, mais de l'intimidation et du trouble à l'ordre public."

Pétition et contre pétition

Les collectifs contre la venue de Jean-Luc Lahaye appellent à une "mobilisation non-violente et revendicative", le samedi de l'événement. La pétition contre sa venue a franchi les 10 000 signatures. Un collectif de soutien à Jean-Luc Lahaye s'est aussi créé, avec sa pétition aussi, et un peu plus de 800 signatures.

Le gérant attaque aussi : "Leur militantisme extrémiste n'a rien à voir avec une quête sincère de justice. Leur idéologie, je la rejette totalement. Et leur intimidation ne m'ébranle pas." Et d'ajouter : "Aucun militantisme, aussi bruyant soit-il, ne peut ni ne doit se substituer au travail de la justice. La vérité ne se décrète pas à coups de slogans ou de jugements expéditifs. Elle repose sur les faits, les preuves, et le respect du cadre judiciaire." Il rappelle que la justice suit son cours et que Jean-Luc Lahaye est présumé innocent. Dans son long texte, il revient aussi sur l'affaire en cours.

Plus de sécurité

Pour le concert du 26 avril, le service d'ordre sera renforcé, les accès strictement contrôlés et il y aura un échange avec les forces de l'ordre. Le gérant prévient qu'il poursuivra en justice les diffamations et intrusions sur sa propriété. "Nous ne céderons à aucune forme de chantage ou d'intimidation", assure-t-il. Il conclut : "Nous ne nous laisserons pas intimider par les actions et les propos de langue de vipère de ces groupes féministes."