Manche. "On ne veut pas de prédateurs dans nos campagnes" : la venue de Jean-Luc Lahaye crée une controverse

L'annonce de la venue de Jean-Luc Lahaye à Ver, dans la Manche, ne passe pas inaperçue. Prévu pour se produire à la discothèque L'Agrion samedi 26 avril, le chanteur des années 80 est loin de faire l'unanimité.

Le collectif féministe NousToutes Manche s'indigne publiquement et exige l'annulation de l'événement, dans un communiqué publié samedi 12 avril : "Cette programmation est inacceptable", affirme le collectif​.

Des antécédents judiciaires lourds

Le cœur de la contestation repose sur le passé judiciaire de Jean-Luc Lahaye. Il a été condamné en 2007 pour atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, puis en 2015 pour corruption de mineure. En 2021, il a également été mis en examen pour des faits de viols sur mineures, agressions sexuelles, abus de faiblesse et corruption de mineures, dans le cadre d'une enquête toujours en cours à ce jour.

"Pas de refuge pour ceux que les grandes scènes ne veulent plus"

L'Agrion, petite discothèque locale, se retrouve au centre d'une tempête médiatique. Pour les membres du collectif féministe, l'accueil de l'artiste dans un cadre festif banalise des violences sexistes et sexuelles : "Nous refusons de devenir des refuges pour ceux que les grandes scènes ne veulent plus.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nous Toutes Manche (50) (@noustoutes_manche)

Une venue critiquée qui divise

Si une large partie du public s'interroge sur la venue de Jean-Luc Lahaye, d'autres voix expriment un point de vue différent, appelant à la nuance ou au respect des décisions judiciaires. Parmi les commentaires sur les réseaux sociaux, on peut lire : "Bienvenue JEAN LUC LAHAYE à l'AGRION pour la deuxième fois, au plaisir de te revoir", ou encore "Il a été condamné je présume, et s'il est là c'est qu'il a purgé sa peine. Non ?" D'autres estiment que "si la justice lui permet de remonter sur scène, il y a des raisons”, tandis que certains dénoncent une forme de censure : "On ne va pas le mettre à l'honneur, mais vous boycottez, point barre."

Un retour sur scène autorisé mais controversé

Après une interdiction de scène levée le 6 mars, Jean-Luc Lahaye est à nouveau autorisé à se produire en public. Toutefois, cette liberté retrouvée ne fait pas oublier ses condamnations judiciaires aux yeux d'une partie de l'opinion publique.