Caen. Ce nouveau centre accueille gratuitement les victimes de violences

Montée en 2016 sous un autre nom, l'association ASAP, pour Accueil, Soutien, Accompagnement, et Prévention des violences sexuelles, mais aussi "as soon as possible", "aussi vite que possible" en anglais, se trouvait "dans des locaux pas adaptés", glisse la présidente, le docteur Catherine Gindrey. Jeudi 6 mars, le nouveau centre ASAP situé au sein du pôle de santé Saint-Laurent, en plein centre-ville de Caen, était officiellement inauguré.

Chacun peut en bénéficier

"Il s'agit d'un dispositif ville-hôpital qui permet la prise en charge de personnes victimes de violences sexuelles, intrafamiliales ou conjugales", explique celle qui est pédopsychiatre. De manière totalement anonyme, gratuite et sans aucune discrimination, chacun peut pousser les portes du local pour trouver de l'aide. "Nous accompagnons les victimes dans leurs parcours vers le soin, la judiciarisation, la prise en charge sociale… Nous nous assurons aussi d'éviter les ruptures de parcours, fréquentes dans ce genre de situation."

Le centre ASAP fournit aussi de l'aide aux professionnels libéraux, qui se retrouvent parfois démunis face à ce genre de situation. "Nous leur avons constitué des outils." Ouvert déjà depuis le mois de mai, ASAP constate une augmentation "considérable" du nombre de personnes accueillies. "Ce qui nous étonne, c'est que les personnes viennent de manière beaucoup plus spontanée. Elles poussent la porte sans rendez-vous, et demandent de l'aide."