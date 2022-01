Caen. Concours de plaidoiries : Zoé de Soyres, lycéenne à Fécamp, lauréate

"Femme, jusqu'à quand laisseras-tu le silence t'écraser ?". C'est le titre de la plaidoirie qui a remporté, vendredi 8 décembre 2017, les suffrages du jury lors de la finale régionale du concours de plaidoiries organisé par le Mémorial de Caen (Calvados).

"Ne rien dire, c'est se soumettre"

Une plaidoirie de Zoé de Soyres, 16 ans, lycéenne à Fécamp (Seine-Maritime), sur les violences sexuelles faites aux femmes, en France. "Ne rien dire, c'est se soumettre", témoigne l'adolescente, victime elle-même d'une agression sexuelle. "La justice doit aller plus vite, plus loin. L'État doit former les professionnels de santé, les forces de l'ordre", exhorte-t-elle.

Au @CaenMemorial Zoé de Soyres remporte la finale régionale du concours de plaidoiries, scolarisée à #Rouen. Bravo à elle. pic.twitter.com/ZZ82zkdSfn — Tendance Ouest (@tendanceouest) 8 décembre 2017

Zoé de Soyres défendra sa plaidoirie lors de la finale nationale, le 26 janvier 2018.

Jeanne et Noé Manoeuvrier, frère et soeur scolarisés au lycée Dumont d'Urville de Caen ont obtenu la seconde place ainsi que le "Coup de coeur" des lycéens, suivi de Catherine Le Du, élève du lycée Jeanne d'Arc de Caen.

