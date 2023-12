Place du commerce. De nouvelles adresses du côté de Rouen pour les épicuriens

Trois nouveaux commerces se sont fraîchement installés dans le centre-ville de Rouen et à Grand-Quevilly situé rive gauche : Maison Père, Yooka et Café addict.

Café-boutique, burgers et grains de café

Fin novembre, le café-boutique Maison Père a ouvert ses portes rue d'Amiens à Rouen. Ce projet a été imaginé par deux sœurs : Marie et Camille Angrand. On peut à la fois y manger, boire un verre et acheter divers objets directement en boutique. Un lieu donc multifonction. Une autre nouveauté est également à découvrir à Grand-Quevilly, c'est Yooka, un restaurant qui propose à sa carte des burgers originaux. Au lieu d'être ronds, ils ont une forme allongée. A l'image d'un burger traditionnel, ils sont garnis de viande, de condiments et de sauce. A Rouen, rue Eau-de-Robec, c'est une nouvelle boutique de café qui vient d'ouvrir : Café addict. L'endroit idéal pour les amateurs de cette boisson, qui pourront retrouver des machines et de nombreuses variétés de café en grain. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen : informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.