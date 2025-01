Manche. Jusqu'à -5° cette nuit, la préfecture déclenche le plan grand froid

"Météo France prévoit, dans la Manche, des températures ressenties qui atteindront -5°C cette nuit et qui seront négatives pendant au moins trois nuits consécutives", explique la préfecture du département, vendredi 17 janvier. Elle a donc décidé de déclencher le plan grand froid de niveau 1.

Plus de places d'hébergement

Le plan permet d'augmenter les places d'hébergement d'urgence. A Cherbourg, le CCAS propose dix places supplémentaires. L'association Coallia ouvre son accueil de nuit aussi en journée, et les horaires de l'accueil de jour sont étendus. Des repas sont proposés le dimanche soir à La Chaudrée jusqu'à 20h. A Saint-Lô, trois places supplémentaires sont proposées et l'accueil de nuit du CCAS est ouvert en journée. Dans le département, des maraudes sont organisées : Conscience humanitaire, et Coallia à Cherbourg, la Croix-Rouge à Saint-Lô et à Coutances.

"Ce dispositif hivernal s'appuie également sur la vigilance de tous. Toute personne qui identifie une personne sans-abri en difficulté ou en danger dans la rue doit, durant cette période, appeler le 115, numéro d'appel gratuit et accessible 24h/24, 7j/7, pour signaler la situation de cette personne à un écoutant. Celui-ci mobilisera ensuite les équipes mobiles", rappelle la préfecture.