Un été au Havre. La pérennisation de six œuvres du cru 2022 confirmée

Pour la der' de Jean Blaise, directeur artistique d'Un été au Havre, les organisateurs tirent un bilan positif de l'édition 2022. Grâce au dispositif Flux Vision d'Orange, qui se base sur des données anonymes issues du réseau mobile, ils évaluent à 1,3 million le nombre de visiteurs présents sur l'axe hôtel de ville - rue de Paris, pendant la saison estivale.

21 % d'étrangers

Ce chiffre comprend les personnes en "activité touristique et d'excursion, dont les Havrais et habitants du territoire qui ne fréquentent pas la zone régulièrement", qui ont passé plus de deux heures dans la zone et ont eu au moins une interaction avec une œuvre d'Un été au Havre, précise le Groupement d'intérêt public (GIP) Un été au Havre. Parmi ces visiteurs, 21 % étaient d'origine étrangère, avec en majorité des touristes allemands, britanniques, hollandais, belges, italiens et américains. Quant aux Français, la majorité est issue du quart nord-ouest de la France. La soirée de clôture en fanfares a touché 20 000 personnes, mais il n'est pas prévu de la renouveler sous cette forme en 2023.

30 000 visiteurs pour la Narrow House

Les œuvres pour lesquelles les médiateurs ont été les plus sollicités sont la Narrow House, visitée près de 30 000 fois dans le square Erignac, mais aussi Sans titre - le géant vert du quartier Saint-Vincent - et la Sorcière de la mer, à Saint-François.

La Narrow House faisait son retour en version pérenne.

Cette édition 2022 avait commencé sur une fausse note, avec un mannequin de Mark Jenkins qui avait dû être retiré, ne répondant pas à la commande la direction artistique, selon la mairie. Comme prévu, les autres œuvres de l'Américain ont été démontées à la fin de l'été. Comme annoncé dès le début d'Un été au Havre, six œuvres sont pérennisées : la Narrow House, la Sorcière de la Mer, Jusqu'au bout du monde, Algues et coquillage à Saint-François, Volubiles pour Aimé à Danton et enfin Sans titre, malgré une pétition lancée par des riverains pour son retrait.

Gaël Charbau, qui succède à Jean Blaise à la direction artistique, travaille d'ores et déjà sur l'édition 2023.