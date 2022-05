Un été au Havre. Le parcours s'étend à Saint-François et Saint-Vincent

C'est la der pour Jean Blaise. L'emblématique directeur artistique d'Un été au Havre a imaginé une dernière fois le parcours artistique estival de la cité Océane, qui sera visible du 25 juin au 18 septembre. Avant de laisser la main à Gaël Charbau, il a ainsi choisi d'explorer "des lieux qui avaient été oubliés" lors des précédentes éditions.

Une sorcière girouette

Plusieurs œuvres destinées à être pérennisées vont ainsi être installées dans le quartier Saint-François, à commencer par La sorcière de la mer, choisie pour illustrer l'affiche annuelle d'Un été au Havre. Cette œuvre mobile de 2,5 m sera perchée sur un bâtiment voisin du port de pêche, façon girouette. "Le vent est un élément très important de la ville, précise le directeur artistique. La grande artiste suédoise Klara Kristalova a créé un personnage de l'ordre du mythe, de l'histoire, du conte." Devant l'église du quartier, place Père Arson, c'est un ensemble de bancs figurants la vie marine qui seront installés, imaginés par la Britannique Emma Biggs. Le quartier Saint-Vincent sera lui aussi mis à l'honneur, avec une œuvre du Japonais Izumi Kato, "un personnage de sept mètres de haut, mi-arbre mi-homme".

À Saint-Vincent, un curieux homme-arbre va faire son apparition. - Izumi Kato - UEAH

Un skateur sur le Volcan

Parmi les autres œuvres nouvelles, celles de l'Américain Mark Jenkins vont à coup sûr surprendre les Havrais. "Il va installer à travers la ville six personnages hyperréalistes, dont on ne voit pas le visage, et dans des positions improbables." Un skateur peu téméraire va ainsi prendre place sur le Volcan, transformé opportunément en rampe. Le Nantais Evor viendra habiller la nouvelle allée Aimée Césaire, dans le quartier Danton, avec une proposition végétale. Lorène Dengoyan, étudiante à l'ESADHaR, va quant à elle habiller les voiles des optimists du bassin du commerce avec l'alphabet maritime.

Skateur sur le Volcan, beaucoup en rêvent ! - Mark Jenkins - UEAH

Les optimists du bassin du commerce vont prendre des couleurs ! - Lorène Dengoyan - UEAH

Des œuvres emblématiques de retour

Enfin, cette sixième édition marque le retour de deux œuvres emblématiques, vouées à être pérennisées. Jusqu'au bout du monde, la sculpture de Fabien Mérelle, dont la première version a été détruite par un incendie, sera implantée au bout de la digue Augustin Normand. Le square Erignac, face à la sous-préfecture, sera le nouvel écrin de la Narrow House (maison étroite) d'Erwin Wurm.

L'œuvre de Fabien Mérelle a trouvé un nouvel écrin. - Fabien Mérelle - UEAH