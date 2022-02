Un Été au Havre. La direction artistique confiée à Gaël Charbau dès 2023

C'est une page qui se tourne, pour Un Été au Havre. La direction artistique de l'événement, confiée depuis 2017 - et les 500 ans du Havre - à Jean Blaise, sera assurée par Gaël Charbau à compter de 2023.

Ce commissaire d'exposition et directeur artistique indépendant dispose d'une expérience de quinze ans dans l'art contemporain. Il a notamment supervisé la célèbre Nuit Blanche parisienne, en 2018. Il a aussi été choisi pour la direction artistique du village des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Depuis 2013, il collabore au programme de résidences d'artistes en manufacture de la fondation Hermès, dont il est commissaire. Il est aussi conseiller artistique du Palais de la découverte et de la Cité des sciences de Paris.

Un regard neuf

"Sa connaissance de l'art contemporain, son expérience dans l'organisation d'événements culturels et son regard neuf sur la manifestation seront des atouts indéniables pour maintenir le succès d'Un Eté au Havre", indique le groupement d'intérêt public Un Eté au Havre.

Gaël Charbau dit vouloir "accompagner la cité portuaire dans son ouverture à la créativité, poursuivre la formidable dynamique dans laquelle les membres du GIP sont engagés et développer encore le rayonnement culturel de la Ville".

Il sera aux manettes au moins jusqu'en 2026.