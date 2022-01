Leur bébé naît à Girac (en Charente), ils l'appellent : KENDJI !

Laura et Rudy sont deux parents comblés. La maman vient de mettre au monde son enfant qu'ils décideront d'appeler Kendji. Un clin d'oeil à leur star préférée. Grands fan de l'interprète de la chanson "Andalouse", ils sont même allés mettre au monde leur enfant dans la ville de Girac.



C'est un beau bébé de 3,470 kilos et mesure 55 cm. Depuis qu'il a gagné The Voice, il a inspiré bon nombre de parents qui ont donné son prénom à leurs enfants... Mais c'est en tout cas le premier à être né à Girac !



L'aspect kitsch ne fait visiblement pas peur au couple : "Je dois mon prénom à la fille de Johnny Hallyday, Laura" a déclaré la Maman.



Si le jeune Kendji en a envie plus tard, il pourra facilement changer d'identité.

Changer de prénom : la procédure sera désormais simplifiée



Il faut dire que Kendji aura inspiré beaucoup de monde, y compris les personnes les moins scrupuleuses : Cherbourg : arnarquée par un faux Kendji Girac





