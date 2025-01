Avranches. Quels sont les prénoms les plus donnés en 2024 ?

Alors que les premiers bébés de 2025 ont déjà vu le jour, les mairies ont fait le palmarès des prénoms les plus donnés dans leur ville en 2024. Voilà le palmarès de la ville d'Avranches dans la Manche.

Pour les petites filles, le prénom Ambre a décroché la médaille d'or cette année. Sur les deux autres marches du podium viennent les Albane et les Adèle, puis on a les Jade, Victoire, Agathe, Alice, Emma, Rose et Alba.

Chez les garçons, c'est la lettre M qui arrive en tête du podium avec les Maël en première position, puis les Marceau en deuxième position. Ensuite on a les Louis, les Malo puis les Arthur. Dans la fin du classement se trouvent les prénoms Jules, Léo, Raphaël, Gabin et Léon.

Le premier bébé saint-lois né à Saint-Lô de l'année 2025, le petit Djanys, a vu le jour lundi 6 janvier à la maternité de l'hôpital mémorial.