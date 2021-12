Depuis le 6 mai, François est un joli prénom

Tendance Ouest organisait, le 6 mai, 4 débats simultanés à Caen, Cherbourg, Alençon et Saint-Lô, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Entre gravité et humour, comme lorsque Jean-Karl Deschamps, vice-président PS de Basse-Normandie félicite François Digard, maire UMP de Saint-Lô pour son prénom ! VIDEO.