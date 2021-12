VIDEO : les pleins pouvoirs pour la Gauche

Comme lors du premier tour le dimanche 22 avril, Les rédactions de Tendance Ouest, en partenariat avec La Manche Libre (1er Hebdomadaire Régional de France), se sont mobilisés et mettaient en place un dispositif exceptionnel pour le second tour de l'élection présidentielle, le 6 mai 2012.

De 20h00 à 22h00, Tendance Ouest proposera quatre grands débats qui se sont tenus simultanément en direct et en public à Caen, Alençon, Cherbourg et Saint-Lô. L’ensemble des élus de Basse-Normandie et tous les candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains étaient sur nos plateaux pour échanger, s’opposer et analyser le scrutin.

Pleins pouvoirs pour la Gauche ?

Retour en vidéo sur tendanceouest.com : échange entre Philippe Bas, sénateur UMP, vice-président du Conseil Général de la Manche et Jean-Karl Deschamps, vice-président PS du Conseil Régional de Basse-Normandie en direct le 6 mai sur le plateau saint-lois de Tendance Ouest.