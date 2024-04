Rouen. Pyrale du buis, mineuse du marronnier, aculops fuchsiae… Comment le jardin des plantes fait face à ces parasites ?

Comment le jardin des plantes gère-t-il l'invasion de certains parasites sur ses plantes ? En effet, aujourd'hui, les fuchsias sont victimes de l'aculops fuchsiae, un acarien ravageur. Le parc doit aussi faire face à la pyrale du buis, une chenille dévastatrice qui s'attaque aux feuilles de l'arbuste ou encore à la mineuse du marronnier qui mange les feuilles.

"L'aculops fuchsiae a été découvert en 2013"

"L'aculops fuchsiae a été découvert au jardin des plantes en 2013. Au départ quelques variétés ont été touchées puis dans la foulée, la collection a été mise en quarantaine", raconte Jérémy Bex, responsable des collections intérieures au jardin des plantes de Rouen. Depuis, la collection est aujourd'hui encore en quarantaine. "On ne peut pas organiser des visites, ni faire des échanges avec d'autres jardins ou des dons", indique le professionnel. Initialement, "la collection comptait environ 1 000 taxons [espèces N.D.L.R.] différents, c'était la plus grande collection de fuchsias de France", ajoute-t-il. L'an dernier, il en restait 600.

"On conserve aujourd'hui les plus résistants"

Voici à quoi ressemblent les fuchsias victimes du parasite aculops fuchsiae au jardin des plantes de Rouen.

"On conserve aujourd'hui les plus résistants." Ce qui pose problème, c'est que ces parasites s'attaquent aux feuilles, aux tiges et aux fleurs. "Il va causer d'innombrables piqûres sur la plante. Elle va réagir en provoquant des galles, des formes de protubérances sur les feuilles, les tiges et les fleurs." La plante ne pourra plus faire de photosynthèse et va s'affaiblir. Elle "deviendra plus sensible à d'autres ravageurs", indique Jérémy. Pour s'en débarrasser, "on a essayé d'utiliser d'autres parasites mais les résultats n'ont pas été bénéfiques car l'aculops est un tout petit acarien difficile à atteindre". D'autres méthodes à base d'huile n'ont pas non plus porté leurs fruits. Aujourd'hui, il reste environ 100 espèces différentes de fuchsias en quarantaine.

Deux autres parasites touchent les buis et les marronniers

Jérémy Bex montre à quoi ressemble le buis victime de la chenille appelée pyrale du buis et qui décime ces arbustes.

"Depuis quelques années, nous avons subi plusieurs attaques de la pyrale du buis qui a décimé quasiment la totalité de nos buis", affirme Jérémy. "Ce sont des chenilles qui dévorent l'intégralité du feuillage. En quelques semaines, la plante n'a plus de feuille et avec le temps, ça aboutit à sa mort, explique-t-il. On utilise des traitements pour rendre malade la chenille avec d'autres parasites mais il y a tellement d'œufs que c'est compliqué."

De leurs côtés, les marronniers du jardin des plantes sont victimes de la mineuse du marronnier. "C'est un petit insecte qui forme des galeries dans la feuille. Il ne va pas faire mourir l'arbre mais il rend le feuillage disgracieux." Pour pallier la régression de la collection de fuchsias "on va partir sur les agrumes. On en a déjà une bonne quarantaine et on compte la développer car elle plaît au public." On retrouvera par exemple le poncirus, un citronnier ou encore le yuzu. "En hiver, ils ne sont pas visibles au public mais fin mai, on les dispatche dans le parc", livre le professionnel.