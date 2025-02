Le Havre. "Découvrez le sport" : faire bouger les enfants pendant les vacances

On les appelle "tickets sports", "tickets vacances" ou "Pass'Sport"… De nombreuses communes proposent aux enfants de se bouger, pendant les vacances scolaires. L'occasion de tester des activités gratuitement et d'occuper un peu le temps. Au Havre, le dispositif s'appelle Découvrez le sport et est organisé par la municipalité, avec le concours d'associations sportives. Karaté, tennis de table, escrime, billard, yoga… Cet hiver, une vingtaine de disciplines s'ouvrent aux jeunes âgés de 6 à 17 ans.

Une première approche du sport

"J'aime bien, cela permet de nous défouler pendant les vacances, de ne pas rester à la maison à regarder les écrans", sourit Valentine, âgée de 8 ans, qui participe au stage multisports. Elle est une habituée de Découvrez le sport et vient se dépenser pendant 1h30, chaque après-midi, pendant une semaine. Paulin apprécie, lui aussi : "C'est la troisième fois que je suis un stage avec cet animateur. Cette semaine, on a fait du basket, du handball, du rugby flag (rugby sans contact) et des petits jeux de réflexe", détaille le garçon.

Les équipes de "Le Havre en forme" proposent des activités à chaque période de vacances scolaires. - Anne-Bettina Brunet

"Avec les plus jeunes, c'est compliqué de maîtriser le basket, le hand, etc. Il faut avoir des fondamentaux qu'ils n'ont pas encore forcément, explique Francky Cornelie, éducateur pour la Ville du Havre, donc on propose des jeux dérivés de ces disciplines, de motricité, qui apprennent à faire du sport, à bouger."

Pour les plus jeunes, les règles sont adaptées, comme ici un dérivé du baseball.

Des activités gratuites

Ces semaines d'activités sont gratuites, sur inscription via lehavre.fr ou en mairie avant chaque période de vacances. Les enfants sont répartis par catégories d'âge. Certaines disciplines sont plus prisées que d'autres, mais il reste quelques places pour la deuxième semaine des vacances scolaires de février.

Certaines activités sont très prisées. Les inscriptions ouvrent quelques semaines avant les vacances. - Philippe Bréard

Des dispositifs similaires existent à Fécamp, Montivilliers, Bolbec, Lillebonne ou encore sur Campagne de Caux.