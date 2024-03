Saint-Jouin-Bruneval. La saison des naissances débute à la Ferme des falaises

"Bêêêêêêêh !" Il n'est vraiment pas grand, pourtant il a du coffre… Dans la bergerie de la Ferme des falaises, un agneau de quelques jours fait craquer les visiteurs. Il est même possible de lui donner le biberon. Ce parc animalier favorise en effet le contact avec les petits et les grands curieux qui le visitent.

On peut se promener au milieu des chèvres naines.

Des naissances jusqu'en avril

"C'est la ferme du monde qui représentée ici, avec des yacks, des buffles, des lamas, des alpagas, des moutons de Jacob ou du Cameroun, des chèvres maltaises aux grandes oreilles, plusieurs variétés de cochons…, énumère David Leclerc, le propriétaire, l'intérêt, c'est de présenter des espèces qu'on a moins l'habitude de voir par chez nous". Lapins, perruches et cochons d'Inde complètent cette ménagerie, ainsi qu'une basse-cour. "Les naissances vont se multiplier pendant la période mars-avril, des chevreaux et des agneaux essentiellement".

La Ferme des falaises a rouvert Impossible de lire le son.

Pendant ces vacances, des structures gonflables, un parcours aventure et des animations sont proposées. Au printemps prochain, le minigolf sera entièrement réaménagé. "Nous allons l'installer à l'emplacement où une serre s'est envolée, lors de la tempête Ciaran. Fort heureusement aucun animal n'a été blessé et on a pu récupérer tout le monde !", relate David Leclerc. Une volière dans laquelle on pourra s'immerger est aussi en réflexion, pour la saison 2025.

La tempête Ciaran a laissé des traces.

Pratique. Ferme des Falaises, 14 route d'Etretat à Saint-Jouin-Bruneval. En mars, ouvert tous les jours jusqu'au dimanche 10 mars puis les mercredis et week-ends. 8€ (gratuit - de 2 ans). Pendant les vacances d'hiver, une place gratuite offerte aux enfants déguisés (valable pour la prochaine visite).