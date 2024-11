Bonne table près de Caen. Chez Loumane, une cuisine traditionnelle revisitée

"Nous avons monté ce projet avec mon mari, Franck, et ma fille, Romane" explique la gérante Sandra Moreau. Je franchis la porte de l'établissement flambant neuf situé au cœur de la zone d'activité d'Ifs. La responsable m'accueille et me dirige vers une table très confortable. "Nous avons plusieurs zones dans la salle : une feutrée, une plus aérée, et deux alcôves." Je m'assieds et passe rapidement commande. Le menu du jour (plat/dessert à 16€) me fait de l'œil, mais aujourd'hui ce sera à la carte : un tartare de saumon en entrée (9,50€), et un incontournable hamburger en plat (17€). Aussitôt dit, aussitôt fait, mon assiette arrive.

Mon tartare de saumon.

"Faire plaisir aux clients"

Mon tartare est très joliment présenté, et son apparence est aussi plaisante que son goût. En attendant mon plat, je me laisse aller contre mon dossier et regarde la salle. Elle est presque pleine, mais l'ambiance feutrée laisse place à un peu d'intimité. L'endroit est élégant mais surtout chaleureux : "C'était très important pour nous que chacun se sente bien et à l'aise." A côté du bar, trône un élément insolite dans ce cadre pourtant sobre : une rôtisserie ! "Nous y faisons rôtir du poulet, des jarrets, ou des côtes de bœuf." Mon hamburger arrive, accompagné de ses frites. Les sauces sont faites maison, le cheddar est coulant et les oignons caramélisés : un burger comme je les aime ! "Nous faisons une cuisine traditionnelle mais revisitée, et chez nous, tout est fait maison, de l'entrée au dessert".

A propos de dessert, après avoir fini mon assiette, je confesse m'être laissée tenter. J'avais repéré le cheesecake aux agrumes (8€) en commandant au début, il me donnait trop envie pour passer à côté. Plein de saveurs et de textures différentes… j'ai bien fait ! "On souhaite faire plaisir aux gens, on aime beaucoup partager !" conclut Sandra Moreau.

691 Boulevard Charles Cros - 14123 Ifs Lundi et mardi : 12h/ 14h, mercredi au vendredi : 12h/14h - 19h/21h, samedi : 19h/ 21h30 - 09 82 20 66 93