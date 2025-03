Bonne table à Caen. Les énormes et délicieux jarrets de Tante Francine

Lorsque j'arrive devant la brasserie Tante Francine, avenue d'Harcourt à Fleury-sur-Orne, je tombe nez à nez avec des jarrets en train de cuire à la broche. J'ai immédiatement l'eau à la bouche, et me presse d'entrer. A l'intérieur on retrouve une ambiance "bistrot parisien, bouillon", décrit le gérant Thierry Spennato. Je m'installe et consulte le menu.

"Représenter la Normandie"

"Nous ne proposons que des produits frais et locaux", m'explique le patron. Il ajoute que tout est fait maison. Thierry Spennato est le petit-fils de Francine Servain. "C'est ma grand-mère qui a créé l'enseigne avant-guerre, maintenant, ma fille travaillant avec nous, nous en sommes à la quatrième génération." Anciennement, la famille faisait le tour des foires, pour "représenter la Normandie". Ils étaient connus depuis de nombreuses années à Caen, mais "les gens voulaient nous voir plus souvent". Alors ils ont ouvert un restaurant.

Toujours les yeux plus gros que le ventre, j'hésite à prendre une formule entrée et plat (16,40€), avec une salade de chèvre chaud pour commencer. Regardant discrètement le plat de mon voisin de table, je vois l'énorme jarret trônant au milieu de son assiette, et me ravise aussitôt. Ce sera seulement un plat du jour (13,40€) : jarret grillé avec frites et sauce camembert. La serveuse, Manon Spennato, part le chercher dans la rôtisserie qui tourne à l'entrée du restaurant, et le rapporte en cuisine pour y ajouter les frites. En deux minutes, le tout est sur ma table. Je ne sais même pas par quel bout commencer, et attaque le jarret avec hésitation. Au bout de quelques instants, je laisse ma retenue de côté et passe à l'offensive. Agrémenté de sa sauce camembert, c'est un délice ! Juste bien cuit, on sent bien le goût du grillé. "On aime les bons produits, faire plaisir, le tout dans la simplicité et la convivialité", conclut le gérant.

Jarret grillé avec ses frites.

Pratique. 144 avenue d'Harcourt, à Fleury-sur-Orne. Ouvert toute la semaine. Tel : 02 31 82 26 81.