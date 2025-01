Bonne table dans l'Orne. A la brasserie The Garden, le bon goût de la tradition

L'établissement était fermé depuis neuf mois lorsque Jean-Philippe Barré a décidé de reprendre le bar de son enfance. "C'est ici que je venais jouer au billard", se souvient le gérant du Garden, à Argentan. Depuis plus de sept ans, Jean-Philippe Barré donne une seconde vie à cette brasserie emblématique du centre-ville. "On a presque tout rénové. Aujourd'hui, l'ambiance est conviviale. Tout le monde se mélange", explique-t-il. Au bar, certains habitués se racontent leur réveillon de Noël. Les sourires de la fin de semaine viennent réchauffer l'établissement, qui se remplit rapidement à l'heure du déjeuner.

Une cuisine traditionnelle

La carte du Garden varie chaque jour. "Les plats du jour plaisent beaucoup, tout comme les burgers, confie Jean-Philippe Barré. On propose une cuisine traditionnelle française", poursuit-il. Chaque jour, plusieurs formules sont proposées aux clients. Affamé après ma longue matinée de travail, j'opte personnellement pour la formule complète à 18,80€. Pour l'entrée, j'ai le choix entre des œufs durs à la mayonnaise faite maison, des rillettes du Mans ainsi qu'une salade. Après plusieurs minutes d'hésitation, je choisis les œufs, qui ne mettent que quelques instants à m'être servis. La mayonnaise, onctueuse et parfaitement assaisonnée, ne me fait pas regretter mon choix. Vient ensuite le moment de déguster le plat de résistance. Parmi les plats du jour, je préfère le dos de cabillaud. Le poisson est très bon et fond sur la langue. En accompagnement, une bonne salade verte vient ajouter un peu de fraîcheur à l'assiette.

Avec tout ça, je n'aurais presque plus de place pour le dessert. Mais quand le chef me propose la carte, je craque pour le riz au lait et son coulis de caramel. Un délicieux dessert, généreux et consistant, qui vient conclure cette belle pause conviviale au sein du Garden.

Le délicieux dos de cabillaud.

Pratique. Bar brasserie The Garden, 29 rue de la Chaussée à Argentan. Ouvert du mardi au samedi. Tel : 02 33 16 76 41.