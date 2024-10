Bonne table à Caen. L'Italie dans vos assiettes au Musa Giorgia

Jeudi midi, il est 13h, j'ai vraiment faim. Je me lèche les babines d'avance, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en amont la carte du restaurant Musa Giorgia. En arrivant on me dirige vers une charmante petite table à l'intérieur, dans un décor impressionnant. Tapisseries, marbre, fresques, colonnes, moquette, on se croirait revenu dans un palais de la Rome antique, avec un côté chaleureux et intime.

Raffiné, chic… et accessible

Une assiette apéritive m'est déposée pendant que je regarde les plats. Pas d'entrée, j'ouvre directement les hostilités avec une pizza Di Rucola : sauce tomate, mozzarella di Bufala, jambon italien, amandes et pesto (17€). Le directeur du restaurant David Secretain explique que "les pizzas plaisent beaucoup, la pâte est typique napolitaine, nous avons un ingrédient secret…". Effectivement elle est délicieuse, et le cadre ajoute beaucoup au charme et au plaisir. "Il y a un côté raffiné, confortable et chic, mais qui reste convivial et accessible." Ce restaurant est le cinquième ouvert par la famille Legras (Villa Eugène, Le Royal…), "ils sont très attachés à ce que la cuisine soit traditionnelle, et que le lieu ait une vraie identité", précise le gérant. Le plat phare du Musa Giorgia est les pâtes carbonara (16€), "faites selon la pure tradition". De mon côté je me délecte de ma pizza, et, fait exceptionnel qui illustre bien mon régal, je réussis à la finir !

"Nos fournisseurs sont locaux, et pour les produits italiens, ils viennent de là-bas." Et on sent vraiment la qualité, à tel point que je craque pour un dessert. Je souhaite quelque chose de léger, donc je choisis parmi le tiramisu (8€), la panna cotta (7,50€), etc., un sorbet fait maison : citron et stracciatella (3€ la boule). Une fois encore, on sent vraiment le savoir-faire et la qualité, et je les déguste en deux coups de cuillère ! Je sors ravie, un conseil : foncez !

La pizza Di Rucola.

Pratique. 691 bd Charles Cros, Ifs - 02 31 47 27 26 - lundi au samedi (12h–14h, 19h–21h30).