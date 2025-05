Cannes 2025. Le rappeur SCH fait vibrer la Provence dans un film sur Marcel Pagnol… depuis le Calvados

C'est une rencontre qu'on n'avait pas vu venir : celle du rappeur SCH et du monument du cinéma et de la littérature française, Marcel Pagnol. Et pourtant, l'alchimie est là. Le film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol, réalisé par Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville), s'offre une bande originale hybride et audacieuse, portée par le flow du Marseillais SCH.

Une collaboration étonnante, mais pas si improbable : comme Pagnol, SCH est originaire d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Un clin d'œil aux racines, à l'identité du Sud, et à une culture qui transcende les époques.

Une bande-son entre rap, jazz et orchestre

Pour ce projet présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, SCH a uni ses forces avec le pianiste et compositeur italien Stefano Bollani. Le résultat ? Une BO qui fait le grand écart entre les nappes orchestrales, les sonorités jazz et rap ? Un mélange de genres qui reflète bien le film lui-même : un pont entre passé et présent, entre mémoire et modernité.

Cannes sous le vent… de Normandie

Si l'histoire de Marcel Pagnol est profondément ancrée en Provence, une partie du film a pourtant été réalisée en Normandie, et plus précisément dans le Calvados. Des séquences ont été tournées à Bayeux, ville historique qui ajoute une touche inattendue au projet.

Le réalisateur Sylvain Chomet, Bayeusain d'adoption, a aussi travaillé avec les jeunes talents de l'école d'animation Lanimea, près de Rouen. La Région Normandie, séduite par le projet, a investi 150 000 euros pour soutenir ce long-métrage désormais sous les projecteurs.

Un film d'animation… "tourné" en Normandie ?

Même si Marcel et Monsieur Pagnol est un film d'animation, une partie de sa conception et de sa production a eu lieu à Bayeux. Cela signifie que certaines étapes comme la création des décors, le travail artistique, les prises de vues pour des références visuelles, ou des séquences en prises de vue réelles (images d'archives, scènes en live action intégrées) ont pu être tournées ou réalisées à Bayeux.

En animation, il est courant d'avoir des phases de tournage pour capter des images réelles servant de base à l'animation ou pour des scènes hybrides.

Un film hommage à une légende de la culture française

Marcel et Monsieur Pagnol retrace la vie de l'écrivain, de son enfance à Aubagne jusqu'à ses années cinéma et ses écrits pendant la guerre. Le film s'inspire notamment de la commande fictive d'un grand magazine féminin, dans laquelle Pagnol aurait raconté ses souvenirs les plus intimes — ceux qui donneront naissance à La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.

Laurent Lafitte prête sa voix à Pagnol, dans une version animée touchante et pleine de poésie. Mais c'est bien SCH qui crée la surprise dans ce casting sonore, en signant une BO qui bouscule les codes.

Sortie en salle et festivals à venir

Après sa présentation à Cannes et un passage attendu au Festival international du film d'animation d'Annecy, Marcel et Monsieur Pagnol sortira dans les salles françaises le 15 octobre 2025. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de cinéma, de rap… et de Pagnol.