Caudebec-lès-Elbeuf. La première école d'image animée en Normandie a trouvé ses futurs locaux

Les tags qui couvrent les murs ont peut-être prédit la nouvelle vocation des bâtiments. Fermée depuis l'été 2010, le friche industrielle des Tissages de Gravigny va vivre une seconde jeunesse en accueillant Laniméa, la première école dédiée à l'image animée en Normandie. Lundi 19 mars 2018, les pouvoirs publics et les créateurs de cette future école artistique ont présenté leur projet dans les bâtiments désaffectés, en plein centre-ville de Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime).

• Lire aussi : La première école de l'image animée en Normandie s'installera près de Rouen



"Il y a eu des squats, mais l'ossature du bâtiment est saine. Nous allons garder la vieille partie en briques, la nef historique, le reste sera détruit", explique Laurent Bonnaterre, le maire de la ville, qui s'est battu pour réhabiliter le site de 3 200m². À l'époque de la vente, l'ancienne équipe municipale n'avait pas fait valoir son droit de préemption pour acheter le bâtiment pour environ 50 000 €. Aujourd'hui, il sera racheté près du double à un propriétaire qui a longtemps cherché à le revendre bien plus cher.

Livraison en septembre 2020

Au total, le projet est estimé à 2 690 000 € (hors taxes), mais il comprend plus qu'une école. "Il y aura aussi cinq ou six logements en accession à la propriété, et on travaille avec la Métropole pour accueillir une pépinière d'entreprises autour des métiers d'art", ajoute Laurent Bonnaterre. Si tout se passe comme prévu, ce complexe pourrait être livré pour la rentrée de septembre 2020 et accueillir ses premiers étudiants dans une filière d'avenir pour la Normandie. C'est d'ailleurs l'espoir de tous les élus locaux : voir cette friche, symbole du passé de capitale textile du bassin elbeuvien, devenir le fleuron d'une nouvelle industrie.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen