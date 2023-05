Normandie. La Région veut accueillir plus de tournages de séries

La volonté a été clairement affichée par l'exécutif régional en Normandie. Il faut renforcer la production cinéma et audiovisuel dans la région pour développer l'attractivité, l'emploi et les retombées économiques.

Mardi 2 mai, les élus ont voté le renforcement du Fonds aide à la création et à la production cinéma et audiovisuel avec la création d'un volet Séries, doté de 500 000 euros. L'aide à la production passe ainsi d'un budget de 2,3 millions d'euros annuels à 2,8 millions d'euros. "La partie séries et la partie télé ou plateformes, ce ne sont pas les mêmes modes de financement que pour le cinéma", précise Denis Darroy, directeur de Normandie images, le bras armé de la Région pour le financement de ces projets. Les téléfilms sont donc aussi inclus dans ce secteur, sur lequel l'agence n'intervenait pas jusqu'à présent.

Des retombées économiques maximisées

Et le spécialiste voit la création de ce nouveau fonds comme une très bonne nouvelle, la série étant souvent bien meilleure pour les retombées économiques sur un territoire que le long-métrage. "Lorsque l'on met 100 000 euros dans un long-métrage, c'est environ 250 000 euros de retombées économiques. Sur le téléfilm et la série, c'est environ cinq à six fois plus", détaille Denis Darroy. L'explication ? Les tournages de séries et de téléfilm se concentrent souvent en un même lieu dans la région et peuvent durer plus longtemps, quand il y a plusieurs épisodes, ce qui maximise les retombées, alors que les tournages de long-métrage ne se concentrent que très rarement sur une seule région. "Il s'agit essentiellement de retombées pour l'emploi, avec les renforts de techniciens, et pour les services, avec la restauration, l'hébergement, la location de matériel ou la location de voitures."

Des projets sont en train d'être reçus sur ce nouveau volet et Normandie images espère pouvoir en financer au moins trois, dès cette année. "Les aides apportées pourront être comprises entre 40 000 et 200 000 euros", précise la Région Normandie.

En 2022, 99 projets ont été aidés par la Région, dont 9 longs-métrages, 12 courts-métrages et 21 documentaires. Six films, aidés par la Région Normandie, seront d'ailleurs accueillis au festival de Cannes 2023 :

• Le ravissement de Iris Kaltenbäck

• Vincent doit mourir de Stéphane Castang

• L'amour et les forêts de Valérie Donzelli

• Un prince de Pierre Creton

• Inside the Yellow Cocoon Shell de Pham Thien An

• Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach.