Cherbourg. Le train de fret entièrement opérationnel : 20 000 camions en moins sur les routes

Cinq mois après les premiers essais, le train de fret arrive officiellement à Cherbourg. À part quelques convois d'entraînement réalisés depuis décembre, aucun train n'avait relié la gare et le port de Cherbourg depuis plus de 20 ans. À partir du 19 mai 2025, les trains pleinement opérationnels traverseront la ville vers 11h et 19h trois jours par semaine pour rejoindre Mouguerre dans le Pays basque.

Convoi de 750m de long

Cette fois-ci, les convois mesureront 750m de long contre 500 pour les trains d'essai et passeront en ville à une vitesse de 20 à 30km/h. La locomotive tractera 21 wagons, soit 42 remorques de poids lourds. "Ce nouveau train permettra d'éliminer 20 000 camions des routes par an", explique SNCF réseau.

Cette nouveauté implique une organisation différente pour les Cherbourgeois. En effet, entre le port et la gare SNCF, le convoi traverse 8 passages à niveau. Lors de l'arrivée du convoi, la circulation devrait se compliquer dans les points fréquentés comme au carrefour de la gare. La SNCF rappelle que "personne ne doit essayer de franchir le passage à niveau dès que les feux s'allument", et en cas d'incident, "des téléphones oranges sont placés aux abords de la ligne pour faire arrêter le train."

