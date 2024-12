Cherbourg. Un train de 500m et 650 tonnes dans le centre-ville : c'est quoi ce convoi exceptionnel ?

Une toute nouvelle autoroute ferroviaire reliera désormais le port de Cherbourg à Bayonne. Objectif de ce nouvel axe : transporter les camions de marchandises par les rails plutôt que par la route.

Un projet ambitieux

Pour les autorités, c'est un projet lancé depuis 2017 qui verra le jour, un large axe de développement pour le port de Cherbourg selon les autorités. "Aujourd'hui, ce sont 85 000 poids lourds qui passent chaque année dans le port. Grâce à cette nouvelle autoroute ferroviaire, 25 000 quitteront le terminal en train, c'est plus écologique, plus rapide et ça encombrera moins les routes", explique Philippe Deiss, le directeur des Ports de Normandie. Pour une plus grande efficacité, un dispositif un peu particulier prendra en charge les camions au terminal portuaire.

Un système de pivotement pour charger les remorques Impossible de lire le son.

"Il s'agit d'une plateforme de pivotement pour les wagons : un wagon arrive dans l'axe des rails. La plateforme le met dans l'axe de la route permettant au camion de monter dessus et d'y laisser sa remorque avant de repartir. Une fois la remorque chargée, le wagon est remis dans l'axe des rails, c'est chargé !", détaille le directeur des ports de Normandie. A terme, les autorités visent trois à cinq départ de trains par semaine avec, à bord de chacun, 36 remorques de camions. L'autoroute ferroviaire devrait être opérationnelle le 31 mars 2025.

Premier essai le 10 décembre

Mardi 10 décembre, un train d'essai traversera la ville de Cherbourg. "Pour cette fois-ci, il sera de 'seulement' 500m et roulera à moins de 5km/h, C'est un essai et la population n'est plus habituée à ce genre de convoi en centre-ville", présente David Bonhomme, le responsable SNCF Réseau de Normandie. En effet, le dernier train de fret a avoir traversé Cherbourg remonte à plus de 20 ans. Pour les essais, les forces de l'ordre et une trentaine d'agents SNCF seront mobilisés pour assurer la prévention, la sécurité et le bon fonctionnement des opérations.

Un train en centre-ville, mot d'ordre : Sécurité Impossible de lire le son.

"Le convoi traversera huit passages à niveau en centre-ville. Quand la lumière rouge s'allume à un passage à niveau, tout le monde doit s'arrêter et laisser le passage libre au train. On n'arrête pas comme ça un convoi de 500m et 650 tonnes, même s'il passe à faible vitesse." David Bonhomme rappelle aussi que les barrières des passages à niveau sont cassables : Si un véhicule se retrouve piégé entre les barrières, "n'abandonnez pas le véhicule, forcez le passage, et cassez les barrières", conseille-t-il.