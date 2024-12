Cherbourg. Mission accomplie pour l'essai du train de fret ! Le premier essai à découvrir en vidéo

Mardi 10 décembre, un convoi un peu particulier a traversé Cherbourg. Un train de fret a fait un passage d'essai entre la gare SNCF et le terminal ferry du port. Le train long de 500m et pesant plus de 650 tonnes a quitté la gare vers 11h10. Pour plus de sécurité, le convoi exceptionnel a traversé la ville à une vitesse très lente. "Les Cherbourgeois n'ont pas vu de convoi de ce type dans la ville depuis plus de 20 ans. Pour aujourd'hui on ne dépassera pas les 5km/h. A partir du printemps quand le dispositif sera opérationnel, le train passera à 20km/h en moyenne", a expliqué Pierre-François Bernard, le représentant maîtrise d'ouvrage de SNCF réseau Normandie.

Les forces de l'ordre et une trentaine d'agents SNCF ont été déployés sur les 8 passages à niveau de l'itinéraire pour assurer le bon fonctionnement de l'essai.

Mission du jour pour les équipes : vérifier le bon fonctionnement du dispositif

Cet essai concerne les rails mais aussi la signalisation des passages à niveau. Pendant l'essai, une trentaine d'agents SNCF et des forces de l'ordre étaient mobilisés sur les 8 passages à niveau de l'itinéraire pour veiller au bon fonctionnement des opérations. Un autre point d'attention : la sécurité du public pour ce passage du train. Forces de l'ordre et agents ferroviaires ont mis un point d'honneur à sensibiliser les habitants à la prudence avec le retour du train en ville.

Après une petite demi-heure de trajet, le train a atteint le terminal ferry sans encombre. Mission accomplie pour ce premier essai. Le dispositif devrait être opérationnel pour le 31 mars 2025.