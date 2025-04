Cherbourg. Un train dans la ville ? Les essais continuent

20 ans après le passage du dernier convoi, les trains de fret sont de retour à Cherbourg. Après un premier essai réussi en décembre 2024, une nouvelle série de tests est prévue entre le 27 avril et le 18 mai 2025 entre le port et la gare ferroviaire. A partir du 18 mai, les convois circuleront régulièrement à raison de trois allers-retours par semaine et toujours aux mêmes horaires : les arrivées dans le port sont prévues à 11h10 et les départs à 19h20. En ville, ils traverseront les huit passages à niveau entre la gare de fret et la gare ferroviaire à une allure de 20 à 30km/h. La fermeture des passages à niveau ne devrait pas durer plus de 5 minutes.

Les passages des trains de fret dans Cherbourg entre le 27 avril et le 18 mai Le 27 avril à 19h20, départ du port

Le 29 avril à 10h40, arrivée au port

Le 2 mai à 9h01, départ du port

Le 3 mai à 12h45, arrivée au port

Le 7 mai à 15h45, départ du port

Le 13 mai à 10h50, arrivée au port puis à 19h20, départ du port

Le 15 mai à 10h50, arrivée au port puis à 19h20, départ du port

Le 17 mai à 11h06, arrivée au port

Le 18 mai à 19h20, départ du port

Des consignes strictes au passage à niveau

Avec le retour du train en ville, les autorités rappellent quelques consignes de sécurité à appliquer aux abords des passages à niveau. "Quand la lumière rouge s'allume à un passage à niveau, tout le monde doit s'arrêter et laisser le passage libre au train. On n'arrête pas comme ça un convoi de 500m, même s'il passe à faible vitesse", rappelait David Bonhomme, le responsable SNCF Réseau de Normandie lors du premier essai. Les barrières des passages à niveau sont cassables : si un véhicule se retrouve piégé entre les barrières, "n'abandonnez pas le véhicule, forcez le passage et cassez les barrières", conseillait-il. En cas de situation anormale, un téléphone orange est mis en place pour prévenir le réseau de transport le plus rapidement possible.

