La Manche en pédalo : c'était un canular !

Tout commence avec un dossier de presse, qui atterit dans la boîte mail de la rédaction : un drôle d'artiste aurait l'idée farfelue de traverser la Manche... à pédalo ! Partir de Cherbourg, direction Porthmouth en Angleterre, puis faire Porthmouth - Caen, toujours à la force des cuisses. Traversée qui semble impossible, au vu de la règlementation.

Dans le dossier de presse, on apprend que l'artiste en question, Nicolas Koch, "réfléchit depuis plusieurs années à faire un tour de France à pédalo" (!), on le décrit comme un "pirate d'eau douce". Le gaillard s'imagine même déjà pédaler au milieu des dauphins et des albatros (qui d'ailleurs ne vivent que dans les mers tropicales, loin de la Manche !)...

Même l'AFP y a cru !

Alors, Nicolas Koch est-il vraiment un artiste rêveur ou a-t-il voulu se moquer des médias ?

Au départ de Cherbourg samedi matin, le pirate et son co-pilote n'ont pédalé que 300 mètres, avant d'être gentiment raccompagnés par les gendarmes maritimes.

Pourtant, le pédalo est bien arrivé par la mer, à Caen, mardi après-midi. Certains confrères de la presse régionale et nationale ont salué l'exploit, et même l'Agence France Presse, l'AFP s'est prise au jeu : elle écrit que le pédalo est arrivée à 5 heures du matin dimanche sur les côtes de l'Angleterre... Information démentie quelques instant plus tard par la même AFP : il s'agissait en fait d'un canular artistique !

L'emballement médiatique exposé à l'Esam

De son côté Nicolas Koch affirmait hier avoir réussi l'exploit, en se faisant tracter par un voilier dans les zones portuaires les plus dangereuses... Mais le marin d'eau douce n'avait plus aucune preuve : son appareil photo est tombé à l'eau pendant le voyage !

Anecdote bien évidemment inventée de toute pièce, il s'agissait réellement d'un coup monté artistique. Les articles, sons ou vidéos réalisés par les journalistes seront exposés à l'Esam de Caen et de Cherbourg.

AUDIO : l'histoire du canular démontée par Tendance Ouest