Près de Saint-Lô. Bon plan : il ouvre son verger de pommes et de kiwis à la cueillette

Economie. Vincent de Brunville est arboriculteur. Il fait pousser des pommes, des poires et des kiwis à Lamberville dans la Manche. Il ouvre son verger à la cueillette, samedi 4 et dimanche 5 octobre.

Publié le 02/10/2025 à 15h01, mis à jour le 02/10/2025 à 15h22 - Par Thibault Lecoq
Vincent de Brunville ouvre son verger à la cueillette du public.

Vincent de Brunville est arboriculteur près de Saint-Lô à Lamberville. Il ouvre samedi 4 et dimanche 5 octobre son verger pour de la cueillette de pommes. Il a aussi des poires, et plus étonnant, des kiwis, qui seront disponibles uniquement en novembre. Cela peut paraître étonnant, mais ce fruit pousse bien en Normandie.

"Le kiwi pousse bien en Normandie", assure Vincent de Brunville, et pourtant c'est un fruit qui est peu cultivé. Il est un des rares producteurs à proposer des kiwis manchois. Il ajoute : "C'est une plante assez capricieuse car elle n'aime pas les excès d'eau, de chaleur, de vent." Pour éviter le gel, il a tout un système. Il a commencé par quelques arbres et en replante régulièrement.

Une cueillette pour tous

Vincent de Brunville ouvre donc sa cueillette directement au verger. Il avait cette idée avant même son installation. "J'avais vraiment l'idée de faire découvrir mon métier. Quand on achète un produit en magasin, on a du mal à se rendre compte de la charge de travail et parfois même du prix. Venir sur le terrain permet de voir comment on travaille, les différentes étapes de production. Et on peut goûter aussi !", vante-t-il. Il a aménagé son terrain pour que des familles puissent venir cueillir des fruits en toute sécurité. Pour les clients, le prix est moins cher qu'en magasin. Pour lui, "ça me soulage de beaucoup de tâches : la cueillette, la partie chambre froide avec des coûts d'électricité, la prospection, la partie gestion des commandes et livraisons. 1,80€ du kilo pour les pommes, je m'y retrouve bien et les consommateurs aussi", détaille le jeune homme. Un véritable bon plant !

Pratique. Verger derrière l'église de Lamberville (fléché). levergerdelamberville@gmail.com. 06 88 25 57 88.

