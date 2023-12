Caen. Les Récrédays, un parc de jeux géant qui ravira toute la famille

Après l'excitation de Noël, vous cherchez à occuper vos enfants pendant le reste des vacances ? Ça tombe bien, du mardi 26 décembre au dimanche 7 janvier, les Récrédays s'installent au Parc des expositions de Caen. Le parc géant est ouvert chaque jour de 10h30 à 18h30. A noter qu'il sera fermé les 31 décembre et 1er janvier. Il faut compter entre 9 et 10 euros pour les entrées enfants, les accompagnateurs bénéficient, eux, d'un tarif réduit.

Un parc pour petits et grands

Le parc des Récrédays, c'est plus de 40 activités sur 6 000m2 en intérieur. Les structures sont pensées pour les enfants de tout âge, de 2 à 12 ans. Mais les adolescents et adultes pourront aussi y trouver leur compte. Un espace de jeu est aussi dédié aux plus petits, en dessous de 3 ans, pour s'amuser en toute sécurité.

Des activités variées

Parmi les nombreux jeux gonflables, on trouve des structures adaptées à tous les âges et de toutes les formes, depuis la chenille jusqu'au bateau pirate, en passant par la salle disco. Mais les activités proposées sont variées. Vous apprécierez peut-être le jeu d'évasion organisé du mardi 2 au dimanche 7 janvier, qui ravira toute la famille ou bien les jeux en bois, et le labyrinthe. Les futurs artistes pourront participer à un atelier cirque et jonglerie du mardi 26 au samedi 30 décembre ou laisser parler leur créativité avec des Legos XXL. Le sport sera également mis à l'honneur, entre escalade, jeux d'agilité, basket interactif, baby-foot. C'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles activités : réalité virtuelle, circuits de karts, lancer de haches ou encore rodéo mécanique.

Une journée à partager en famille

Si vous voulez profiter pleinement du parc et de toutes ses activités, tout est pensé pour que vous puissiez y passer toute la journée. Des stands de restauration seront à votre disposition sur place, mais vous pouvez aussi apporter votre pique-nique. Un espace détente est aussi prévu pour de petites pauses entre deux activités. Pas de panique si le temps se gâte, le parc est couvert. Vous pourrez donc en profiter, qu'il vente ou qu'il neige.

Pratique. Plus d'infos : recredays.com.