Le Havre. A la verrerie Saverglass, la suppression de 112 postes confirmée

Les syndicats et la direction de l'usine Tourres et Cie l'ont appris en début de semaine : la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé, jeudi 23 octobre, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette verrerie du groupe Saverglass, implantée dans le quartier de Graville - La Vallée Béreult, au Havre.

Le chiffre de 139 postes avait été évoqué en mai dernier, à l'annonce d'une réorganisation de l'usine, le groupe évoquant alors la "détérioration des marchés affectant l'ensemble du secteur de l'emballage en verre" et une baisse de la consommation de vins et spiritueux. Au final, le PSE prévoit la suppression de 112 postes sur le site havrais.

Une phase de départs volontaires… Avant les licenciements

Même si un accord prévoyant des mesures d'accompagnement pour les salariés (prime supralégale, budget pour la formation…) avait été signé par les organisations syndicales, en septembre, elles continuent de dénoncer le PSE, non justifié selon les représentants du personnel. Dimitri Grenier, délégué CGT, met en lumière "les risques psychosociaux" au sein de l'usine, entraînés par cette réduction des effectifs.

Pour l'heure, "on entre dans une phase d'un mois où les candidats au départ volontaire peuvent se déclarer", détaille le représentant du personnel. Le nombre de licenciements secs pourrait être inférieur à une centaine, à l'issue de cette phase. Par la suite, après un délai de réflexion accordé aux salariés concernés par un possible reclassement au sein du groupe, les premiers licenciements seront prononcés, probablement courant décembre, "juste avant les fêtes" déplore Dimitri Grenier. L'intersyndicale prévoit d'accompagner les personnes licenciées qui le souhaitent pour contester le PSE devant les prud'hommes.