En ce moment We Pray COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. A la verrerie Saverglass, la suppression de 112 postes confirmée

Economie. L'Etat a validé le Plan de sauvegarde de l'emploi de la verrerie Saverglass, jeudi 23 octobre. Ce PSE acte la suppression de 112 postes. Les premiers licenciements interviendront en décembre.

Publié le 30/10/2025 à 17h52 - Par Célia Caradec
Le Havre. A la verrerie Saverglass, la suppression de 112 postes confirmée
L'usine Tourres et Cie, du groupe Saverglass, implantée au Havre, va réduire ses effectifs. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les syndicats et la direction de l'usine Tourres et Cie l'ont appris en début de semaine : la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé, jeudi 23 octobre, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette verrerie du groupe Saverglass, implantée dans le quartier de Graville - La Vallée Béreult, au Havre.

Le chiffre de 139 postes avait été évoqué en mai dernier, à l'annonce d'une réorganisation de l'usine, le groupe évoquant alors la "détérioration des marchés affectant l'ensemble du secteur de l'emballage en verre" et une baisse de la consommation de vins et spiritueux. Au final, le PSE prévoit la suppression de 112 postes sur le site havrais.

Une phase de départs volontaires… Avant les licenciements

Même si un accord prévoyant des mesures d'accompagnement pour les salariés (prime supralégale, budget pour la formation…) avait été signé par les organisations syndicales, en septembre, elles continuent de dénoncer le PSE, non justifié selon les représentants du personnel. Dimitri Grenier, délégué CGT, met en lumière "les risques psychosociaux" au sein de l'usine, entraînés par cette réduction des effectifs. 

Pour l'heure, "on entre dans une phase d'un mois où les candidats au départ volontaire peuvent se déclarer", détaille le représentant du personnel. Le nombre de licenciements secs pourrait être inférieur à une centaine, à l'issue de cette phase. Par la suite, après un délai de réflexion accordé aux salariés concernés par un possible reclassement au sein du groupe, les premiers licenciements seront prononcés, probablement courant décembre, "juste avant les fêtes" déplore Dimitri Grenier. L'intersyndicale prévoit d'accompagner les personnes licenciées qui le souhaitent pour contester le PSE devant les prud'hommes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. A la verrerie Saverglass, la suppression de 112 postes confirmée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple