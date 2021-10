Granville. Extension et réaménagements du port de Granville : les projets dévoilés

C'est un projet d'une grande ampleur que le département de la Manche va mener au cours de ces prochaines années : le développement de l'ensemble du port de Granville !

Ce sont en fait plusieurs ports : on y pratique des activités de pêche, du transport de voyageurs, avec un chantier naval, et des activités de commerce. Tous ont besoin de nouvelles infrastructures.

Des pontons flottants pour les pêcheurs professionnels

Une réorganisation du bassin à flot est prévue dès la fin de l'année 2019, avec la mise en place de 650 mètres de pontons flottants. 300 mètres de quais seront aussi réaménagés, l'amélioration des accès maritimes du port est également à l'étude pour améliorer les amplitudes horaires pour la débarque des professionnels, en creusant le chenal d'accès, pour un coût total de 3 millions d'euros.

La zone technique du chantier naval sera, elle aussi, étendue, avec de nouveaux équipements, dont un nouvel élévateur à bateau "adapté aux besoins, permettant d'assurer le levage de tous les navires" des ports selon le département. Le coût de ce projet s'élève à 10,5 millions d'euros.

480 places de plaisance créées

Le port de plaisance, créé en 1975 et arrivé à saturation, sera étendu, avec deux bassins, dont l'un permettra d'accueillir les navires de plaisances de grandes dimensions. La surface dédiée aux infrastructures techniques sera doublée. Le port de plaisance va, par exemple, passer de 1 000 à 1 480 anneaux. Écoutez Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche :

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

Le coût de l'extension du port de plaisance se monte à 45 millions d'euros. Une fois les études d'impact, qui viennent de débuter, achevées, les travaux se prolongeront sur deux années.

Le projet prévoit aussi le réaménagement de la rue des Isles, un espace de près de quatre hectares situés entre le port de pêche et le port de plaisance, où tous les professionnels transitent. Le réaménagement sera à la fois urbain et paysager, avec des commerces, des hôtels et une capacité de stationnement qui sera doublée, passant de 615 à plus de 1 200 places de stationnement. Écoutez Philippe Delatronchette, président de la SAS Port Granville, en charge de cette opération :

Philippe Delatronchette Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, le projet est ficelé. Les travaux sur les ports se prolongeront jusqu'en 2022, et jusqu'en 2027 pour le réaménagement complet de la rue des Isles. Des travaux complexes, qui seront contraints aux différentes activités portuaires.

• Lire aussi. À Rouen, Édouard Philippe présente un dispositif de soutien à l'export

• Lire aussi. Tendance Live : des dizaines de milliers de personnes à Granville

• Lire aussi. Caen : Le chantier de la desserte portuaire avance dans les temps