À Rouen, Édouard Philippe présente un dispositif de soutien à l'export

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté lundi 17 juin 2019 à Rouen (Seine-Maritime) le nouveau dispositif de soutien à l'export pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui se veut à la fois plus économe et plus efficace.

Encourager l'exportation

"Mieux former, mieux accompagner, mieux financer, voilà le triptyque que nous avons bâti pour créer une culture de l'export.", a déclaré le chef du gouvernement alors que la France accuse depuis longtemps un déficit d'entreprises de taille moyenne exportatrices, notamment par rapport à l'Allemagne.

"On n'a pas suffisamment d'exportateurs et sur les 125 000 qu'on a, il y en a environ 30 000 qui disparaissent d'une année sur l'autre", avait expliqué de son côté vendredi à l'AFP Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, l'agence chargée d'accompagner les entreprises françaises à l'international.

Le réseau Team France Export a été mis en place pour redresser la barre. Il comprend 250 personnes en France et rassemble des équipes de Business France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des agences régionales de développement. Le but est d'offrir un guichet unique proche des entreprises.

Être "plus économe"

"Il faut encourager la différenciation entre les territoires", a ajouté Édouard Philippe, pour qui "aborder le marché japonais ou l'économie nigériane de la même façon est illusoire et inefficace".

"Là où le marché privé peut offrir un accompagnement de qualité, à des coûts raisonnables pour nos entreprises, le public doit laisser la place.", a encore dit le chef du gouvernement alors que les CCI vont continuer à voir leurs subventions publiques diminuer de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2022 et que le financement de Business France a également été revu à la baisse.

"Je ne dis pas que ça a été simple à décider, à accepter. Mais quand on est mieux formé, mieux accompagné sur le terrain et mieux organisé, on peut être plus économe.", selon Édouard Philippe.

Les services de conseil aux PME et ETI de Team France Export sont toutefois gratuits, a précisé Christophe Lecourtier. Selon le directeur général de Business France, avec cette nouvelle organisation, "On a brisé la solitude du chef d'entreprise à l'international en fournissant un coach dédié à environ 40 000 entreprises".

