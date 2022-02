Rouen. Lubrizol : les indemnisations des pertes se précisent, sans montant

Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, le Premier ministre, Édouard Philippe, est revenu à Rouen (Seine-Maritime) le vendredi 25 octobre 2019, son deuxième déplacement après la catastrophe.

Indemnisation "au fur et à mesure"

Accompagné par la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, il a assisté à la signature de deux conventions d'indemnisation mises en place par Lubrizol, en présence de deux PDG du groupe, Éric Schnur, à la tête de la division mondiale, et Frédéric Henry, pour la branche française.

"Lubrizol s'est engagé vis-à-vis des agriculteurs, c'est le premier protocole, vis-à-vis des commerçants et des entreprises, c'est le deuxième protocole, à indemniser au fur et à mesure que le préjudice établi pourrait être démontré et même invoqué par l'ensemble des acteurs", explique le Premier ministre.

Le Premier ministre, Edouard Philippe Impossible de lire le son.

Être "extrêmement vigilant"

Mais aucun montant n'a été annoncé sur les indemnisations qui seront versées : "Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est encore plus important qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés", répond Édouard Philippe qui assure qu'il sera "extrêmement vigilant" pour que cette indemnisation soit "complète" et "rapide".

Ce manque de chiffres ne satisfait pas tous les participants à cette signature, comme le député communiste de la Seine-Maritime, Sébastien Jumel : "Pour l'instant, les 50 millions d'euros dont avaient parlé Les Échos, on n'en voit plus la couleur, donc on va être vigilants là-dessus".

À la suite de ce déplacement ministériel, une deuxième réunion du comité pour la transparence et le dialogue s'est déroulée en fin de matinée au sein de la préfecture de la Seine-Maritime.

BONUS AUDIO - Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Le reportage d'Amaury Tremblay Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Incendie Lubrizol: le PDG auditionné, les premiers fûts évacués

Lubrizol : entre "40 et 50 millions" d'euros de préjudice pour les agriculteurs