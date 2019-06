Caen : Le chantier de la desserte portuaire avance dans les temps

"C'est un chantier sur lequel nous n'avons aucun retard et aucuns soucis.", déclare Olivier Colin, vice président du département en charge de l'aménagement et de l'environnement. Ce chantier, est celui de la desserte portuaire (Calvados), qui devrait voir posé la première partie de la charpente métallique du viaduc dans quelques jours, fin juin 2019. Commencé en septembre 2018, ce nouvel axe de 870 mètres, composé de deux voies, devrait être mis en service au Printemps 2020. En reliant Hérouville-Saint-Clair à Colombelles, le département espère un trafic de "10 000 voitures par jour", pour fluidifier la circulation sur le viaduc de Calix et dans la ville de Colombelles. Autre objectif : assurer la liaison entre Normandial, la presqu'île et le port.

Traverser l'Orne

Pour réaliser ce projet, l'un des points clés est la construction d'un viaduc de 148 mètres pour traverser l'Orne. Il coûte à lui seul 6 millions d'euros sur les 11, 5 millions que coute l'ensemble du chantier. Le projet est cofinancé par le département, la région ainsi que la communauté de commune Caen la mer.

La charpente métallique du viaduc sera posée d'ici juillet dans sa totalité, avant la réalisation de la dalle en béton et d'un rond-point au niveau du bassin d'Hérouville à la fin de l'année.

