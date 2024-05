Le Havre. Nouvelles lignes, fréquences, fin de la LER… Le réseau de transport LiA évolue

La communauté urbaine en avait apporté un aperçu, lors de la grogne des usagers de la ligne 13 (Etretat-Le Havre), il y a quelques semaines. C'est désormais l'ensemble du nouveau réseau LiA qui est connu. Il entrera en vigueur le lundi 1er juillet, pour préparer l'arrivée de la future ligne C du tramway. Ces changements ont pour but de limiter les déviations et modifications d'itinéraires d'ici à la mise en service du futur tram, prévue pour 2027. Les tarifs sont inchangés.

L'ensemble des modifications, ligne par ligne et commune par commune, est à retrouver sur un site internet dédié, mais voici les principales modifications.

Côté tramway

Les fréquences sont légèrement allongées, avec un tramway toutes les 10 minutes sur les lignes A et B en période scolaire, et toutes les 5 minutes sur le tronc commun entre ces deux lignes, c'est-à-dire de la plage à la place Jenner. En heure creuse et en période de vacances, les fréquences restent les mêmes.

Pourquoi ce changement ? Car après douze ans de service et 600 000km parcourus, les rames du tram du Havre doivent subir une révision complète et obligatoire. Elle nécessite de démonter intégralement les rames et de vérifier les pièces une par une, pour les changer si nécessaire. Ces révisions vont bloquer des rames à l'atelier pendant plusieurs semaines.

Huit lignes ChronoLiA

Après la C2 en 2019, sept autres lignes basculent en ligne "ChronoLiA", de la C1 à la C8, avec des bus toutes les 10 à 15 minutes et des fréquences renforcées aux heures de pointe, notamment aux heures d'entrée ou de sortie de certains établissements scolaires. Ces lignes circulent de 5h à 22h30, voire 00h30 pour les C1, C2, C3 et C4.

La C2 s'aligne sur le tram, avec des passages toutes les 10 minutes en heure de pointe.

Fin de la LER

A partir de septembre, la liaison ferroviaire entre Le Havre et Rolleville sera arrêtée. Trois lignes de bus (11, 11 Express, 21) permettront de se rendre de Montivilliers au Havre. Les communes de Rolleville et Epouville seront desservies par la ligne 21.

La ligne 22 supprimée

En raison des gros travaux à prévoir rue Demidoff pour faire passer la ligne C du tram, la ligne 22 est supprimée. C'est la ligne C2 qui prend le relais, entre Gonfreville et Harfleur. Entre Harfleur et la gare du Havre, les usagers peuvent se reporter sur la C2 pour la liaison Rond-Point / Harfleur ou sur les lignes C5, 12 ou 15.

La liaison vers Etretat

Comme cela avait été annoncé, le terminus de la ligne 13 au départ d'Etretat se fera désormais au Grand Hameau (au lieu de la gare du Havre). Les arrêts actuellement desservis par la ligne 13 entre le Grand Hameau et la gare du Havre sont repris en partie par la nouvelle ligne 16. Entre Saint-Jouin-Bruneval et La Poterie, un nouvel itinéraire est prévu avec la desserte de Gonneville-la-Mallet et six arrêts supplémentaires.

A noter qu'il est encore possible de se rendre à Etretat depuis la gare du Havre sans effectuer de correspondance, en empruntant la nouvelle ligne 21.

La C5 s'arrête à Dollemard

La ligne C5 a désormais son terminus à Dollemard. Entre Dollemard et Ignauval, il faut emprunter la ligne 16, ce qui permet une liaison directe entre Dollemard et la gare, via la plage et le quai de Southampton.

Du changement en ville haute

L'ancienne ligne 6 est coupée en deux, avec l'objectif de gagner en ponctualité. C'est désormais la ligne C8 qui dessert les quartiers du Bois de Bléville et de la Mare au Clerc, ce qui permet une liaison vers les établissements scolaires de la rue Felix Faure plus rapide et plus directe.

Une correspondance à la station Mare au Clerc permet de rejoindre la gare via la ligne A du tramway (à la place de la correspondance à Jenner).