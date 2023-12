Rouen. Malgré le dégagement de la grue, le pont Guillaume Le Conquérant va rester fermé

La ville se félicite de la réussite de "l'opération de désencastrement et d'extraction du bras de la grue", jeudi 28 décembre, coincé dans le pont Guillaume Le Conquérant. Dimanche 24 décembre, une péniche naviguant sur la Seine avait oublié de replier sa grue percutant ainsi l'ouvrage au niveau du tablier.

Le désengagement a commencé à 7h, ce jeudi 28 décembre puis s'est achevé vers 10 h 40. "Le bras de la grue, d'un poids de 8 tonnes, a été entreposé dans un local municipal, dans l'attente des suites de la procédure judiciaire et des éventuelles expertises", explique la mairie qui envisage en effet de porter plainte.

Une réouverture escomptée mercredi 3 janvier

Pour autant l'ouvrage va rester fermé pour le moment. La ville maintient son arrêté d'interdiction de circulation sur le pont jusqu'au mardi 2 janvier inclus. En effet "une partie de la piste cyclable et du trottoir côté Est du pont", correspondant à la partie impactée par la grue, va rester fermée et "la voie de circulation routière située le long de ce trottoir sera banalisée afin d'accueillir de manière provisoire la circulation des piétons et des cyclistes". Cet aménagement doit être sécurisé, balisé et équipé de signalétique estime la ville qui attend l'expertise de cette partie de la route mardi 2 janvier.

"Sous réserve du résultat de cette expertise, les services de la Métropole et de la Ville de Rouen réaliseront les travaux le mardi 2 janvier après-midi", poursuit la ville qui devrait informer de la situation le jour J.