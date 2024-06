Près de Rouen. L'artiste normand Gilles va se produire en concert dans le village de son enfance

C'est une nouvelle étape pour le chanteur Gilles Gomis, alias Gilles. Un an et demi après la sortie de son premier album intitulé Mon Histoire… et deux nouveaux singles disponibles sur les plateformes de téléchargement, le chanteur originaire de La Londe, près de Rouen, continue de se produire sur différentes scènes de la région et au-delà.

Un concert organisé dans son village natal

Accompagné de son groupe de musiciens Le Roots Band Hits, réunissant basse, batterie, guitares et clavier, samedi 22 juin, il chantera pour la première fois dans le village de son enfance, au niveau de la place de l'Ourail à partir de 19h. "Quelle fierté et quel bonheur de pouvoir offrir un concert live en plein air à un large public !", lance Gilles. "Il va s'adresser à toutes les générations sur un rythme reggae avec des textes bienveillants et rassembleurs", ajoute l'artiste.

L'événement est gratuit et ouvert à tous.

