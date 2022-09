Seine-Maritime. Gilles Gomis, artiste en devenir, sort son premier album

Avec son allure de basketteur américain, Gilles Gomis, 47 ans, ne passe pas inaperçu. Souriant et blagueur, c'est en toute décontraction qu'il dévoile son parcours et son début musical. Soutenu par son ami David Dizy, alias Sly du groupe King Riddim, il enregistre les chansons de son premier album dans son studio, à Cléon.

"La musique, c'est dans mon ADN"

C'est sur les bancs du collège qu'il commence à chanter avec ses amis. "La musique, c'est dans mon ADN. À la maison, les vinyles tournaient sans arrêt. On écoutait Jack Lantier, Claude François, Elvis Presley, de la funk, de la musique africaine et du reggae." A 15 ans, il commence à griffonner des textes avec son ami David Dizy, puis il monte un groupe de rap à Cléon, sous le nom de STM, avec d'autres copains. Il se produit à la Maison de quartier Boby La Pointe pour faire la première partie du groupe Poupa Claudio. "Mon père étant très axé sur les études, il m'a dit stop, donc j'ai lâché le groupe, mais j'ai toujours continué à écrire des textes et à chanter dans un coin." Si la musique fait partie intégrante de sa vie, le basket aussi. "J'ai commencé le basket à 15 ans et j'ai arrêté il y a deux ans. J'ai même joué avec le père de Tony Parker ! J'ai joué au niveau régional puis au niveau national, puis j'ai continué au niveau régional et départemental. Michael Jordan, c'est toute ma vie, comme le reggae", admet-il. Après un parcours scolaire sans embûches, il se dirige vers l'IUT de Rouen, en technique de commercialisation. Il débute sa carrière en tant que vendeur, adjoint de magasin, responsable, puis devient directeur de centre commercial en banlieue parisienne. En 2005, à la suite de la perte de son petit frère, il plaque tout et retourne à La Londe. Aujourd'hui, il travaille en tant que formateur de conduite d'engins de chantier. Pendant le confinement, il aménage un sellier en studio à son domicile. "Un jour, mon ami David vient chez moi et me dit qu'il aime ce que je fais, alors il me lance : 'allez, on fait ton album !' Avec les musiciens de son groupe King Riddim, on a démarré l'instru puis les prises voix. Le 23 juin, mon premier single Mon histoire était disponible sur YouTube. J'y raconte mon métissage car mon père est originaire de Guinée-Bissau et ma mère de Quevillon, en Normandie. C'est fou, j'ai déjà presque 6 500 vues", raconte-t-il fièrement.

"Dans mon album, j'ai aussi écrit une chanson pour rendre hommage à mon petit frère. C'était important pour moi car la musique me permet de m'exprimer, c'est un exutoire. En vingt minutes, elle était écrite", affirme-t-il. Fin septembre, l'album de Gilles Gomis sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement musicales, en CD et vinyles.