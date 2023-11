Concert. Keen'V : le retour de l'enfant prodige sur la scène du Zénith

Pour célébrer ses 15 ans de scène, le chanteur Keen'V revient à ses sources pour ce concert au Zénith avec une sélection de ses chansons, des incontournables aux inédites. Né à Rouen le 31 janvier 1983, celui qui a commencé sur YouTube et en discothèque a connu une ascension fulgurante lorsque le public l'a placé sur le haut du podium avec J'aimerais trop, devenu le tube de l'été 2011. Avec un style unique qui marie reggae, électro et RNB, Keen'V a su rapidement se faire un nom et se forger une identité musicale à part. Véritable phénomène, il a sorti en 2022 son 10e album solo Diamant et l'année 2023 lui donne l'occasion de se réinventer à nouveau en compagnie de DJ Kawest, collaboration qui donnera lieu à un album duo Tu mentais sur le thème de la rupture amoureuse. Plusieurs fois disque de platine, Keen'V conserve toute la sympathie du public, en particulier sur ses terres normandes.

Pratique. Samedi 18 novembre à 20h30 au Zénith de Rouen. 35€. zenith-de-rouen.com