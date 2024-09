Barentin. Amir est attendu en dédicace au centre commercial

Sa chanson Sommet a été reprise comme un gimmick lors de la diffusion des Jeux olympiques de Paris 2024, devenant comme un hymne non officiel de l'événement. Le chanteur Amir est attendu, vendredi 20 septembre, au centre commercial de Barentin, dans la galerie du Carrefour. Il vient dédicacer, entre 15h et 17h, son nouvel album C Amir, et doit en profiter pour jouer quelques-uns de ses plus grands succès en showcase.

Le chanteur signe déjà son quatrième album studio. Repéré dans "The Voice" en 2014, il a petit à petit gagné le cœur du public. Amir a aussi représenté la France lors de l'Eurovision 2016.