Barentin. Nouvel album : le chanteur Amir en dédicace près de Rouen auprès de ses fans

Les fans en admiration devant leur idole. Vendredi 20 septembre, de nombreux admirateurs attendaient le célèbre chanteur Amir dans les allées du supermarché Carrefour de Barentin, près de Rouen. Arrivé vers 15h30, il s'est prêté avec gentillesse aux différentes demandes : photos, autographes, accolades de ces admirateurs venus en grand nombre, dont certains attendaient depuis plus de cinq heures.

La sortie d'un nouvel album

Son nouvel album, intitulé C Amir, est sorti officiellement le vendredi 13 septembre. Et pour en assurer la promotion, le chanteur est venu à la rencontre de son public comme à Barentin. Cet album lui a servi de "journal intime" pour "extérioriser sa 'rage'" et la "peine immense" liées "à la perte inconsolable de ma mère", a-t-il confié. Par ailleurs, "Sommet", chanson sortie en mai, a été l'hymne officiel de France Télévisions pour les JO de Paris.

Un public familial pour les dédicaces

Vendredi 20 septembre, c'est un public très familial qui a patienté dans la zone commerciale barentinoise pour rencontrer Amir. Malgré la journée d'école, quelques enfants ont fait le déplacement aux côtés d'un public plutôt mixte : à la fois féminin et parfois âgé.

L'artiste Amir a déjà prévu une tournée à partir d'octobre 2025. Il sera au Zénith de Rouen le 23 octobre 2025 avant Orléans et Amiens.