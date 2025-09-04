En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Loisir. Redbike, le festival made in USA, revient au Havre

Loisir. Les passionnés de culture américaine ont rendez-vous du 5 au 7 septembre pour la deuxième édition du festival Redbike au Havre. Au programme : vieilles voitures, Harley Davidson, tatouages, animations et concerts.

Publié le 04/09/2025 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Loisir. Redbike, le festival made in USA, revient au Havre
La deuxième édition de Redbike s'installe près de la forêt de Montgeon du 5 au 7 septembre. - Redbike

C'est un rendez-vous unique en Seine-Maritime, le festival Redbike s'installe au Havre du vendredi 5 au dimanche 7 septembre pour sa deuxième édition. L'événement attire les passionnés de culture américaine. Le temps d'un week-end des centaines de fans d'Harley Davidson et de vieilles voitures américaines se rassemblent pour partager leur passion.

Il y aura également de nombreux stands et exposants venus de toute la France, des créateurs normands, des tatoueurs, des food-trucks et de nombreuses animations pour toute la famille.

Programmation

Le Redbike est aussi un week-end de concerts mettant en avant la scène locale mais aussi française.

Vendredi à 18h

French Wanderer et The Cold Shooters (rock 50's)

Basket Case (Green Day tribute)

Sleazy Town (hard-rock)

Samedi à 18h

Rockout (pop-rock)

Ally et The Gators (rockabilly)

Rollmup's (rock cover)

Dimanche à 11h

X-Kym (punk rock)

Francis Gourdon (sosie d'Elvis Presley)

The owl band (rock US)

Mezcal (rock)

Pratique

Le Redbike est installé aux abords de la forêt de Montgeon sur le site de la base scoute de Rouelles.

– Vendredi : 16h30 – 02h

– Samedi : 10h – 02h

– Dimanche : 10h – 19h

Entrée : 8 euros par jour - 20 euros le pass week-end.

