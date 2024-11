[Photos] Cherbourg. L'heure de la retraite a sonné pour l'Emeraude, sous-marin de Naval Group

L'heure de la retraite a sonné pour l'Emeraude. 38 ans après son lancement, ce sous-marin de la Marine nationale construit par la DCN (Naval Group) est revenu à Cherbourg vendredi 15 novembre pour y être désarmé.

La gendarmerie maritime et la Marine nationale étaient mobilisées pour sécuriser l'arrivée du bâtiment dans le port. Le sous-marin est entré dans la petite rade vers 8h30 avant de rejoindre le port militaire où il a été amarré au terme d'une demi-heure de manœuvre.

La circulation était interdite dans le port au moment de son arrivée. La gendarmerie maritime et la Marine nationale sécurisaient les opérations.

C'est là qu'il passera les premiers mois de retraite avant de définir son avenir. "Le démantèlement n'a pas encore été acté. En attendant des précisions, l'Emeraude restera à quai pendant plusieurs mois", a expliqué le porte-parole de la préfecture maritime.

Après le Saphir en 2019, le Rubis en 2022 et le Casabianca en 2023, l'Emeraude est le quatrième sous-marin nucléaire d'attaque de classe Rubis à être désarmé. D'ici à 2030, ils devraient tous être remplacés par des sous-marins de classe Suffren.

L'Emeraude est le quatrième des six sous-marins nucléaires d'attaque de classe Rubis de la Marine nationale. Construit par la DCN (maintenant Naval Group), il a été lancé le 12 avril 1986 à Cherbourg.

Long de 74 mètres, pour 70 marins à bord, il a totalisé près de 19 ans sous la surface des mers, et plus d'une centaine d'escales en France et sur le globe. Il a également parcouru une soixantaine de fois le tour du monde, avec plus de 2,4 millions de kilomètres à son actif.

Le 30 mars 1994, un accident dans le compartiment machine avait provoqué la mort de 10 marins, dont le commandant, lors d'une plongée au large de Toulon.