Le Havre. LH Port Days et Normandurable, deux événements pour favoriser l'emploi

Economie. Les LH Port Days reviennent au Havre les 5 et 6 décembre. Le rendez-vous havrais des métiers du maritime sera couplé cette année avec un nouvel événement : le Normandurable. Il s'agit d'un festival pour mettre en avant les métiers et les formations de demain.

Publié le 18/11/2025 à 11h04 - Par Gilles Anthoine
Les LH Port Days seront cette année couplés à un nouvel événement : Normandurable, un festival pour mettre en avant les métiers de demain. - Célia Caradec

A l'heure où des milliers de jeunes vont bientôt formuler leurs vœux sur Parcoursup, la question de l'orientation et du choix d'un métier devient plus centrale que jamais, dans un monde bousculé par les transitions économiques, sociales, environnementales ou technologiques.

C'est dans ce contexte que l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, en partenariat avec Le Havre Seine Métropole, l'association Les Pluies de juillet et l'UMEP, organise deux événements sur un même lieu, les LH Port Days et la première édition de Normandurable (5 et 6 décembre au Carré des Docks du Havre). Ces deux événements gratuits devraient attirer plus de 7 000 visiteurs par jour, entre collégiens, lycéens, étudiants mais aussi personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle.

Normandurable

La Normandie fait face à un double défi : transformer son économie tout en formant les talents nécessaires aux transitions en cours. La région havraise en est le parfait exemple : tout en étant une des zones les plus émettrices de CO2 en France, elle est aussi pionnière dans le déploiement de solutions concrètes pour décarboner ses filières. La transition est déjà en cours : la zone portuaire havraise a déjà réduit ses émissions de CO2 de 50% en 10 ans, illustrant la dynamique positive des secteurs énergétique, maritime, industriel et logistique.

Face à ces opportunités, la Région Normandie a souhaité agir en proposant un événement inédit, pour faire découvrir aux jeunes et aux personnes en reconversion les métiers de demain et susciter des vocations. Normandurable est le premier événement normand 100% dédié à la découverte des métiers et formations de demain ou en évolution.

Près de 80 exposants seront présents, entreprises, organismes de formation, établissements scolaires, acteurs de l'orientation et de l'emploi, proposeront des démonstrations et expériences immersives pour présenter et valoriser concrètement les métiers d'avenir. Les visiteurs pourront également assister à des conférences, tables rondes et projections cinématographiques pour s'informer sur les enjeux de la transition.

LH Port Days

C'est le rendez-vous havrais des métiers maritimes, portuaires et logistiques innovants et d'avenir.

Cette 3e édition des LH Port Days mettra à l'honneur un enjeu majeur pour le secteur et la société : les transitions sociétales et écologiques. Deux journées pour explorer les métiers qui façonnent le monde de demain et découvrir les innovations qui transforment déjà les filières maritimes et portuaires.

Les visiteurs pourront profiter de rencontres, de démonstrations, de parcours thématiques, de conférences et de visites portuaires.

Des initiatives d'autant plus importantes à l'heure où les lycéens doivent formuler leurs vœux sur Parcoursup (dès le 17 janvier 2026) et où un jeune sur deux en début de terminale exprime ne pas savoir ce qu'il va faire après le bac.

