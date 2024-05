Le Havre. Patrick Le Cerf aime la mer et ses métiers

"Il y a deux types de marins : ceux qui vont en mer et les marins des ports", pointe Patrick Le Cerf. S'il fait partie de la seconde catégorie, le Havrais estime avoir eu "la chance et l'honneur de manager les premiers". A 64 ans, celui qui a récemment mis fin à son parcours professionnel est encore tout tourné vers le secteur maritime. Juge au tribunal de commerce "de terre et de mer" - il tient à le préciser - il travaille aussi à rapprocher le monde de la formation de celui de la mer.

Fils de marin

"Il n'y a pas d'équivalent dans les autres ports français. Au Havre, on a non seulement les employeurs du domaine maritime mais aussi toutes les formations qui vont avec, de l'infra bac jusqu'aux grandes écoles. Mais il fallait davantage de liens entre les deux." C'est la raison pour laquelle il monte, en 2023, avec l'Union maritime et portuaire du Havre, les LH Port Days : trois jours de rencontres autour de l'emploi maritime. Après avoir rassemblé 4 000 curieux l'an passé, l'événement est reconduit en 2024, du jeudi 22 au samedi 24 février.

"Le port s'est déplacé, les métiers ont évolué mais Le Havre garde une âme maritime"

"Même si les métiers ont beaucoup évolué, que le port s'est déplacé, que les navires ne sont plus les mêmes qu'autrefois, Le Havre garde une âme maritime", estime celui qui fut notamment directeur d'armement chez Delmas avant d'occuper des postes à responsabilité dans le secteur de l'assurance maritime (Groupama Transport devenu Helvetia ; Seasecure Guian devenu Howden).

Fils d'un capitaine de marine marchande breton qui a épousé une Havraise, Patrick Le Cerf fait partie de cette génération où "dans la classe, il y avait des fils et filles de toutes les professions maritimes : pilotes, dockers, agents de transit, marins sur le France… Cela faisait partie du code génétique du Havre !". Un peu plus âgé, c'est sur les car-ferries qu'il passe toutes ses vacances d'été, occupé au chargement des voitures. Mais sa carrière professionnelle débute vraiment chez Worms Services Maritimes, en 1982. "J'ai commencé à la base, au service de consignation, il fallait gérer les relations avec les manutentionnaires et vivre au rythme des escales, le jour, la nuit, le week-end." S'il a mis "sac à terre" il y a quelques mois, ce marin de port garde une tendresse pour ce monde maritime si prégnant dans la cité Océane. "Ce que j'ai le plus aimé, c'est le respect mutuel entre les différents corps de métier. C'est toute une chaîne, chacun a besoin de l'autre pour avancer."