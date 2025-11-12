Le Havre. Le salon de l'Etudiant ce week-end avec la présence de plus de 70 organismes de formation

Samedi 15 novembre, l'Etudiant donne rendez-vous aux lycéens et étudiants havrais et des alentours pour le salon de l'Etudiant, au Carré des Docks. L'événement est organisé en partenariat avec la Région académique de Normandie, Le Havre Seine Métropole, la Ville du Havre, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, le Campus Le Havre Normandie et l'Université Le Havre Normandie. Cette 8e édition du salon de l'Etudiant est un rendez-vous incontournable dédié à la poursuite d'études.

Le salon de l'Etudiant du Havre est l'occasion d'obtenir des réponses concrètes pour préparer son projet d'orientation. Il permet de s'informer sur les possibilités de poursuite d'études et s'adresse aux lycéens dès la classe de seconde et aux étudiants de tous niveaux. Sur le salon, il sera possible d'échanger avec les représentants d'établissements, des étudiants ou encore des alternants et d'assister à des conférences organisées et animées par la rédaction de l'Etudiant.

Plus de 70 organismes de formation de tous secteurs (commerce, santé, ingénieur…), en cursus classique ou en alternance seront présents pour aller à la rencontre des jeunes et de leurs parents. Ce sont plus de 3 500 visiteurs qui sont attendus.

Des conférences

Les conférences organisées et animées par un journaliste de la rédaction de l'Etudiant permettent de bénéficier de conseils d'experts et d'informations précieuses.

10h : De la construction de son projet d'orientation à Parcoursup

11h : Choisir mon parcours à l'université (conférence organisée en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)

12h : Les études de santé à l'université : PASS ou L.AS ? (conférence organisée par Le Havre Seine Métropole)

13h : Sciences, des métiers au féminin (conférence organisée en partenariat avec l'association Elles Bougent)

14h : Etudier l'économie, la gestion et le management

15h : Intégrer une classe prépa

Bien préparer sa visite

Pour permettre aux visiteurs une bonne préparation de leur venue, l'Etudiant met toutes les infos dans un site dédié à chaque salon sur letudiant.fr

Futurs étudiants et parents peuvent découvrir en amont les exposants et le programme des conférences. Dans la rubrique "Préparer ma visite", ils trouvent une liste de questions clés pour guider leurs échanges avec les établissements de formation, mais aussi des informations sur les diplômes et établissements, pour tout comprendre sur les labels et s'orienter de façon éclairée.