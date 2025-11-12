En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Le salon de l'Etudiant ce week-end avec la présence de plus de 70 organismes de formation

Education. L'Etudiant organise son salon, samedi 15 novembre au Carré des Docks du Havre. Ce salon est l'occasion d'obtenir des réponses concrètes pour préparer son projet d'orientation.

Publié le 12/11/2025 à 09h47 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Le salon de l'Etudiant ce week-end avec la présence de plus de 70 organismes de formation
Le salon de l'Etudiant se déroule le samedi 15 novembre au Carré des Docks du Havre. - Illustration (Justine Carrère)

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 15 novembre, l'Etudiant donne rendez-vous aux lycéens et étudiants havrais et des alentours pour le salon de l'Etudiant, au Carré des Docks. L'événement est organisé en partenariat avec la Région académique de Normandie, Le Havre Seine Métropole, la Ville du Havre, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, le Campus Le Havre Normandie et l'Université Le Havre Normandie. Cette 8e édition du salon de l'Etudiant est un rendez-vous incontournable dédié à la poursuite d'études.

Le salon de l'Etudiant du Havre est l'occasion d'obtenir des réponses concrètes pour préparer son projet d'orientation. Il permet de s'informer sur les possibilités de poursuite d'études et s'adresse aux lycéens dès la classe de seconde et aux étudiants de tous niveaux. Sur le salon, il sera possible d'échanger avec les représentants d'établissements, des étudiants ou encore des alternants et d'assister à des conférences organisées et animées par la rédaction de l'Etudiant.

Plus de 70 organismes de formation de tous secteurs (commerce, santé, ingénieur…), en cursus classique ou en alternance seront présents pour aller à la rencontre des jeunes et de leurs parents. Ce sont plus de 3 500 visiteurs qui sont attendus.

Des conférences

Les conférences organisées et animées par un journaliste de la rédaction de l'Etudiant permettent de bénéficier de conseils d'experts et d'informations précieuses.

  • 10h : De la construction de son projet d'orientation à Parcoursup
  • 11h : Choisir mon parcours à l'université (conférence organisée en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)
  • 12h : Les études de santé à l'université : PASS ou L.AS ? (conférence organisée par Le Havre Seine Métropole)
  • 13h : Sciences, des métiers au féminin (conférence organisée en partenariat avec l'association Elles Bougent)
  • 14h : Etudier l'économie, la gestion et le management
  • 15h : Intégrer une classe prépa

Bien préparer sa visite

Pour permettre aux visiteurs une bonne préparation de leur venue, l'Etudiant met toutes les infos dans un site dédié à chaque salon sur letudiant.fr

Futurs étudiants et parents peuvent découvrir en amont les exposants et le programme des conférences. Dans la rubrique "Préparer ma visite", ils trouvent une liste de questions clés pour guider leurs échanges avec les établissements de formation, mais aussi des informations sur les diplômes et établissements, pour tout comprendre sur les labels et s'orienter de façon éclairée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Le salon de l'Etudiant ce week-end avec la présence de plus de 70 organismes de formation
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple