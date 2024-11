Industrie. Trois ministres au Havre pour annoncer des projets de décarbonation

Industrie. Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires, Antoine Armand, ministre de l'Economie, et François Durovray, ministre délégué aux Transports, se sont rendus au Havre, jeudi 7 novembre. Ils ont rencontré trois entreprises spécialisées dans le lithium et l'hydrogène et qui vont créer plus de 700 emplois.