Alençon. Interminables travaux : le SOS des commerçants d'Alençon

Le président des commerçants d'Alençon (Orne) Stéphane Montfort, ne souhaite pas s'exprimer publiquement avant la réunion avec la mairie, vendredi soir 31 août 2018. Il ne veut pas envenimer la situation et espère des annonces constructives.

Rien n'a avancé durant les vacances

On est parti en vacances, quand on est rentré, on a eu la désagréable surprise de constater que rien n'avait avancé pendant l'été, se plaint un commerçant du centre-ville d'Alençon, traduisant le sentiment général. Le haut de la Grande Rue, l'un des principaux accès au centre-ville, devait être refait pour le mercredi 15 août 2018, mais : bruit, poussière, rues barrées… ce repavage accuse plusieurs semaines de retard.

Préjudice fatal ?

On a laissé les choses se faire durant les six premiers mois du chantier, rappelle un commerçant. C'est normal, il faut que les travaux se fassent. Mais personne à la ville n'a mesuré l'impact du pavage qui s'éternise sur le haut de la Grande Rue, c'est l'un des axes principaux d'accès au centre-ville, explique-t-il. Avant l'été, la réouverture de cet axe nous avait été annoncée avant la rentrée… mais nous sommes le vendredi 31 août et ce chantier est loin d'être fini.

Les rues du centre ville d'Alençon sont sans cesse barrées. - Eric Mas

Que font les services techniques de la ville ?

On a l'impression que l'entreprise qui fait le chantier est livrée à elle-même, colère un commerçant. Que font les services techniques de la ville ? Ils n'ont pas vu que ça prenait du retard ? Pourquoi n'y a-t-il a eu aucune communication envers les commerçants ? Eux s'en moquent, les fonctionnaires territoriaux touchent leur salaire à la fin du mois même s'il n'y a personne en ville, mais nous les commerçants ce sont nos clients qui font notre salaire, explique-t-il.

Incompétence, sabotage, Indifférence…

À l'incompétence de certains s'ajoute une certaine indifférence, se plaint un commerçant. On passe d'une gêne gérable à un réel préjudice sur le commerce. Lui et d'autres réclament un coup de fouet sur le chantier, qu'une solution très rapide soit trouvée. D'autant que beaucoup de clients se plaignent déjà de l'irrégularité des pavés, dans le bas de la Grande Rue. Va-t-il falloir reprendre tout ce chantier ?

Pour aller dans les commerces, suivez la flèche... - Eric Mas

Cri d'alarme et grogne grandissante

Jeudi 30 août, lors d'une visite de chantier, le maire d'Alençon a été pris à partie par une trentaine de commerçants. À leur retour de vacances, beaucoup d'Alençonnais viennent constater l'avancement du chantier… et son retard. L'anticipation de notre chiffre d'affaires de Noël se fait dès maintenant dans le comportement des consommateurs, explique un commerçant. Beaucoup d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Le témoignage de l'un d'eux, Marc Olivier Da-Piédade :

Dans un communiqué publié vendredi matin 31 août 2018, la mairie d'Alençon annonçait une interdiction de circulation dans la Grande Rue jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, mais interrogé par Tendance Ouest, le maire promet une fin des travaux pour le samedi 15 septembre 2018, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'aides financières beaucoup plus souple que l'actuel prêt à taux zéro.