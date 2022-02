Fécamp. L'association Terre-Neuvas au secours de la chapelle

Une souscription pour sauver la chapelle des marins de Fécamp (Seine-Maritime), la chapelle Notre-Dame-de-Salut, située sur les hauteurs. Le manque d'entretien et la dernière grande tempête de janvier 2018 ont eu raison de l'édifice. Les dégâts sont importants. Charpente et toiture sont à refaire. Des travaux de consolidation des murs sont également nécessaires.

Il a fallu consolider l'intérieur avec des échafaudages. - Gilles Anthoine

"Loto du patrimoine" 2020

Le devis prévisionnel des travaux de restauration s'élève à 1 200 000 euros. La somme est très importante, et la mairie seule ne peut pas assumer une telle dépense. Le 7 octobre 2019, le Conseil municipal a fait une demande pour être intégré au "Loto du Patrimoine" de 2020. Et depuis l'été 2019, l'association des Terre-Neuvas a lancé une souscription.

Écoutez Daniel Savoye, le président des Terre-Neuvas :

L'association des Terre-Neuvas a déjà financé un mémorial à l'entrée de la chapelle. - Gilles Anthoine

Une chapelle édifiée en 1035

La chapelle Notre-Dame-de-Salut tient une place toute particulière dans le cœur des Fécampois. C'est la chapelle des marins qui allaient s'y recueillir, avant et après les campagnes de pêche en direction de Terre-Neuve. L'édifice est bientôt millénaire (1035) et il est inscrit au titre des Monuments historiques sur un site classé. Ses ornements (ex-voto, vitraux et statues), offerts en remerciements à la Vierge, témoignent des événements tragiques des marins et de leurs familles.

Des échafaudages ont été installés pour éviter les chutes de pierres et permettre à la chapelle de rester ouverte. - Gilles Anthoine

Déjà 26 000 euros de dons

L'association des Terre-Neuvas, au 17 octobre 2019, a déjà récolté 26 000 euros. Elle est la seule mandatée pour collecter des fonds en son nom pour la restauration de la chapelle. L'association est reconnue œuvre d'intérêt général par l'administration fiscale, et les dons permettent une réduction d'impôt de 66 %.

Ensemble sauvons la chapelle des marins : souscription à adresser à l'association des Terre-Neuvas (BP 78 – 76402 Fécamp Cedex).

